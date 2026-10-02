İlkay Gündoğan'dan Osimhen sözleri: 'Dünya çapında bir forvet!'

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İlkay Gündoğan, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olma hedefinden modern futboldaki değişime, Kenan Yıldız'dan Victor Osimhen'e kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şöyle:

"HÂLÂ O HEYECANI HİSSETTİĞİM SÜRECE OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Artık kariyerinizin sonuna geldiğinizi hissediyor musunuz?

"Hâlâ o heyecanı hissettiğim sürece oynamaya devam edeceğim. Şu anda da bunu hâlâ çok güçlü bir şekilde hissediyorum. Ancak bir süredir bundan sonra ne olacağını da düşünüyorum."

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"HOŞUMA GİTMEYEN BAZI GELİŞMELER VAR"

Son 20 yılda futbol nasıl değişti?

"Futbolu sevmeme rağmen hoşuma gitmeyen bazı gelişmeler var. Örneğin bazen bunun bir takım sporu olduğunun unutulduğu izlenimine kapılıyorum."





"TÜM DÜNYA BİREYSELLİĞİ YÜCELTİYOR"

Kim unutuyor bunu?

"Herkes. Oyuncular, teknik direktörler, medya, tüm dünya bireyselliği yüceltiyor. Bunu, hiçbir şeyin gollerden daha önemli görünmemesinden anlayabilirsiniz. Ne yazık ki sosyal medya da bu eğilimi hızlandırıyor."

"ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR"

Bazı futbolcuların devre arasında kendi isimlerini internette arattığı doğru mu?

"Ne yazık ki böyle. Kamuoyunun övgüsü, teknik direktörün ve takım arkadaşlarının değerlendirmesinden daha önemli hale geldiğinde bu çok tehlikeli olabilir. Bu özellikle genç oyuncular için geçerli."

"BU BENİM HEDEFİM"

Futbolculuk kariyerinizin ardından teknik direktör olarak futbolda kalmak istiyor musunuz?

"Evet, isterim. Bu benim hedefim."

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"BU FİKRİ BANA AŞILAYAN PEP GUARDİOLA OLDU"

Neden kendinizi böyle bir stresin içine sokmak istiyorsunuz?

"Belki klişe gibi gelecek ama kendimi sorumlu hissediyorum. Oyuncuyken de her zaman takım arkadaşlarımı düşündüm. Bir süredir teknik direktörlerimden devralmak istediğim ve kaçınmayı tercih ettiğim şeylerle ilgili notlar alıyorum. Bu fikri bana aşılayan Pep Guardiola oldu. Diğer birçok oyuncusunda yaptığı gibi. Onun teknik direktörlük rolünde kendi geleceğimi gördüm."

"PEP HEPİMİZİ ŞEKİLLENDİRDİ"

Guardiola’nın dahi olduğu doğru, ama insan ilişkilerine pek önem vermediği de doğru mu?

"Aslında hayır. Pep’i her zaman dürüst ve aynı zamanda duyarlı biri olarak gördüm. Çok şey bekliyordu, bu doğru, ve ben de sürekli kendimi geliştirmek zorundaydım. Ama benim için mantıklıydı. Sonunda Pep hepimizi şekillendirdi. Bir yandan Manchester’daki takımımız iç rekabete dayanıyordu, diğer yandan biz oyuncular birbirimizin başarısını gerçekten destekliyorduk. Bu da onun sayesindeydi."

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"DİĞER KULÜPLER DE ÇOK PARA HARCIYOR"

City muazzam paralar harcadı, siz orada beş lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandınız: Başarınızın sadece parayla satın alındığı hissine hiç kapıldınız mı?

“Diğer kulüpler de çok para harcıyor, örneğin PSG. Uzun süre boyunca çok paraları vardı ama bir takımları yoktu. Luis Enrique geldiğinden beri işler değişti.”

"FUTBOL ZEKASI SALDIRI ALTINDA"

Futbol zekanız ve zamanlamanızla tanınıyordunuz. Bu özelliklerin modern futbolda kaybolmasından endişe ediyor musunuz? Altyapılar, oyuncuları çok fazla 'pres makinelerine' mi dönüştürüyor?

Futbol zekâsı saldırı altında. Koşmak, daha doğrusu depar atmak, daha önemli hale geldi. Ancak beyin olmadan hiçbir yere varamazsınız.

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Bir oyuncu hem koşup hem de düşünemez mi?

Evet, ama onun fiyatı 150 ya da 200 milyon euro olur. Futbol zekâsı olmayanınki ise sadece 80 milyon.

"ZORLU BİR SÜREÇ OLACAK ANCAK GÜVENİYORUM"

Klopp, Almanya'yı yeniden ayağa kaldırabilir mi?

"Teknik direktörün o olmasından dolayı çok mutluyum. Dortmund ve Liverpool'u en kötü dönemlerindeyken devraldı ve onları şampiyonluklara taşıdı. Zorlu bir süreç olacak ancak güveniyorum."

"İTALYA'DAN SÜPER LİG'E GELEN BÜYÜK FORVETLERE BU DENEYİM BÜYÜK ÖLÇÜDE YARDIMCI OLUYOR"

Türkiye'de son yıllarda Serie A'nın neredeyse tüm büyük golcüleri oynadı: Icardi, Mertens, Immobile, Osimhen, Vlahovic. Türk futbolu ile İtalyan futbolu arasında özel bir bağ mı var?

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"Bunun tutku, yoğunluk ve beklenti düzeyiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Serie A'da oyuncular her hafta medyanın ve taraftarların büyük baskısıyla başa çıkmayı öğrenirken aynı zamanda maç yönetimi konusunda da güçlü bir anlayış geliştiriyor. İtalya'dan Süper Lig'e gelen büyük forvetlere bu deneyim büyük ölçüde yardımcı oluyor. Türk futbolu duygusal, atmosferi güçlü ve bireysel kalitesi yüksek oyuncuların performanslarıyla sürükleniyor. İtalya'da kendini kanıtlamış forvetler büyük statların yarattığı coşkuyla hemen başa çıkabiliyor. Türk taraftarlar da sahada o karakteri ve golcülük içgüdüsünü gösteren oyuncuları hemen benimsiyor."

"FUTBOLA AŞIK İKİ ÜLKE ARASINDA HARİKA BİR KÖPRÜ OLACAK"

Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032'yi nasıl hayal ediyorsunuz?

"Her iki ülkenin de zengin futbol kültürleri, tutkulu taraftarları ve inanılmaz statları var. Futbola aşık iki ülke arasında harika bir köprü olacak."

"KENAN OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEĞE SAHİP"

Sizin gibi Almanya'da doğan Yıldız, sizden farklı olarak Türkiye Milli Takımı'nı seçti. Onun kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir oyuncu olarak nasıl buluyorsunuz? Avrupa futbolunun en iyilerinden biri olabilir mi?

"Kararına tamamen saygı duyuyorum. Hangi milli takımı temsil edeceğini seçmek; aile, duygular ve kişisel bakış açıları tarafından belirlenen bir tercih. Bunun doğru ya da yanlış bir yolu yok. Oyuncu olarak Kenan olağanüstü bir yeteneğe sahip. Tekniği, dinamik hareketleri ve bu kadar genç yaşta sahip olduğu olgunluk etkileyici. En üst seviyelere ulaşmak için gereken her şeye kesinlikle sahip."

"DÜNYA ÇAPINDA BİR FORVET"

Osimhen’in Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor musunuz?

"Dünya çapında bir forvet ve takıma kalite, fiziksel güç ve büyük bir açlık getiriyor. Önemli maçların kaderini belirleme yeteneği tartışılmaz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kritik anlarda fark yaratabilecek oyunculara ihtiyacınız var ve o da kesinlikle bu oyunculardan biri."