İlkay Gündoğan'dan Manchester City ve Guardiola açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan, Teknik Direktör Okan Buruk ile birlikte basın toplantısında soruları yanıtladı. Manchester ekibinin çok kaliteli bir ekip olduğuna vurgu yapan İlkay, "Manchester City ve Pep Guardiola hakkında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Herkes bu takımın nasıl oynadığını, Pep’in nasıl bir teknik direktör olduğunu biliyor. Bireysel kalitesi çok yüksek bir takım. Pep detaylara çok önem veren, oyunun kontrolünü isteyen bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.



"Kendimize güveniyoruz"

Manchester City'ye karşı oynamanın zor olduğunu da belirten deneyimli oyuncu, "Bizi zor bir maç bekliyor. Şampiyonlar Ligi’nde, özellikle burada Manchester City’ye karşı oynamak ve kazanmak çok zor. Ama biz kendimize güveniyoruz, inanıyoruz ve iyi hazırlandık. Umarım iyi bir performansla buradan iyi bir skorla döneriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Uzun bir seri yakalayabileceklerini düşünüyorum"

İngiliz ekibiyle ilgili düşüncelerini aktaran İlkay Gündoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hala bu kulübün, bu teknik direktörün takımının bir taraftarıyım. Mümkün olduğunca çok maçlarını izlemeye çalıştım. Yani oynamasalar bile, bu benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Bu yüzden onlara ve teknik ekibe açıkça en iyisinden başka bir şey dilemiyorum. Onların Arsenal’i yenebilecek güçte olduğuna hala inanıyorum; bence yoldalar ama henüz çok yakın değiller. Sonuçta hepimiz biliyoruz ki bana göre asıl takım City ve bir ivme yakalayacaklar. Uzun bir seri yakalayabileceklerini düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla yenilgisizler. Onlara inanıyorum, o teknik direktöre ve takıma inanıyorum. Hepsine ders niteliğinde bir süreç ve en iyisinin de en iyisini diliyorum."



"Galatasaray'a olan sevgim bambaşka"

Galatasaray’ın yeri kalbinde her zaman çok özel olduğunu söyleyen 35 yaşındaki futbolcu, "Çocukluğumdan beri bu takımı takip ettim, hocamı izledim. Galatasaray’a olan sevgim bambaşka. Burada olmak ve bu kulüple Şampiyonlar Ligi’nde böyle bir maça çıkmak benim için büyük bir gurur. Takım arkadaşlarımla birlikte yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kulüp, bu takım ve bu taraftar için mücadele edeceğiz. İnşallah iyi bir skorla turu geçeriz. Sonrasında yolumuz nereye giderse gitsin, her maça kazanmak için çıkacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

