İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane açıklaması! 'Savunmak istemiyorum'

İlkay Gündoğan, kariyerinin gidişatı ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.

- Liverpool'a karşı harika maç ve özel galibiyet için tebrikler. Sahada nasıl hissettin?

"İnanılmaz bir atmosfer vardı. Çok, çok iyi bir takım performansı sergiledik. Liverpool'u yenmek için ihtiyacımız olan takım performansı buydu. O akşam inanılmaz bir maç çıkaran ve takım için fedakarlık yapan herkese tebrikler. Üç puanı aldığımız için çok mutluyuz."

- Galatasaray'ın gerçek yüzünü gördük mü?

"Bu, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl başarılı olabileceğimizin kanıtıydı. Tecrübelerime göre, bunun başka bir yolu yok. Frankfurt maçında yaptığımız hatalardan ders almak istedik ve bunu çok iyi yaptık. Çok disiplinli oynadık ve gol yemedik."

- Bu olağanüstü performansın ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde neler yapabileceğini düşünüyorsunuz?

"Bunu söylemek zor. Önümüzdeki birkaç maçta da bu performansı tekrarlayabilirsek, puanlar alabiliriz. Bu maç artık bir referans noktası oldu. Standartları belirledik ve bunun üzerine bir şey inşa etmek istiyoruz."

- Manchester City'nin eski bir oyuncusu olarak Liverpool'a karşı ekstra motive oldunuz mu?

"Dürüst olmak gerekirse, hayır. Kulübümle burada Liverpool'a karşı oynamak benim için yeterli bir motivasyon ve çok özel bir şeydi."

- Mevcut seviyenden ne kadar memnunsun? Gerçekten uyum sağladın mı?

"Fiziksel olarak giderek daha iyiye gidiyorum. Buraya geldiğimde, iki aydır, 60,70 hatta 90 dakikalık bir maç bile oynamamıştım. Bu uzunlukta oynadığım son maç Kulüpler Dünya Kupası'ndaydı. O maç da epey bir süre önceydi. Giderek ritim yakaladığımı hissediyorum. Takım arkadaşlarımla da doğru bir bağ kurmam gerekiyor. Şu anda her şeyi optimize etmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip ile yaptığımı görüşmeler sayesinde giderek daha iyiye gidiyor."

-Leroy Sane'nin Galatasaray'da işler planlandığı gibi gitmiyor. Liverpool maçında o da 90 dakika yedek kulübesindeydi. Birbirinizi iyi tanıyorsunuz. Onun toparlanmasına yardımcı olmak için ne rol oynayabilirsin?

"Leroy, hala gelişme potansiyeli olduğunu biliyor. Bunun için çalışıyor. Ayrıca belirli bir ritim yakalamak istiyor. Leroy, Liverpool maçında oynamadı ama gelecekte bizim için çok önemli olacak. Daha iyi bir takım performansı, bireysel olarak da ona çok daha fazla fayda sağlayabilir. Ligdeki takım performansımıza bakarsanız, puanları topladığımız halde, hala geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken çok şey var. Bireysel oyuncular da pek iyi görünmüyor."

- Şu anda onu biraz korumak veya savunmak zorunda mısınız?

"Leroy'u savunmak istemiyorum çünkü o da neyi daha iyi yapması gerektiğini biliyor. Çok konuşuyoruz. O da biliyor, anlıyor ve bunun üzerinde çalışıyor. Bunu görebilirsiniz. Sonuçta, o takım için fedakarlık yapan bir oyuncu. Arkada nasıl çalıştığı gözden kaçıyor. Bu da böyle bir statüye sahip bir oyuncu için o kadar da doğal bir şey değil. Benim için gol atması veya asist yapmasından daha önemli olan, bu fedakarlık ruhuna sahip olması."