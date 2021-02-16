İlkay Gündoğan'dan kötü haber! Pep Guardiola açıkladı...

Spor Arena Dış Haber | Son haftalarda gösterdiği performansla Premier Lig'e damga vuran ve Ocak ayının en iyi futbolcusu seçilen İlkay Gündoğan'dan kötü haber geldi.

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Everton maçı öncesinde basın toplantısı düzenlerken ''İlkay'ın durumu daha iyi ama sakatlığı sürüyor. Everton maçında olmayacak. Nathan Ake ve İlkay dışındaki tüm oyuncuların durumu iyi.'' sözlerini kullandı.

AGÜERO VE KEVIN DE BRUYNE...

Guardiola, Kevin De Bruyne ve Sergio Agüero'nun durumu hakkında da konuşurken ''Sergio bir yıldır sakat. İyileşti ama bu yüzden maça onunla başlamayı düşünmüyorum. Kevin De Bruyne ise uzun bir süre sonra takımla antrenmanlara çıktı. Çok daha iyi durumda.'' şeklinde konuştu.

İLKAY'IN EN GOLCÜ SEZONU

Bu sezon Manchester City ile Premier Lig'de 18 maça çıkan İlkay Gündoğan, 11 gol ve 2 asist ile oynarken takımının en golcü futbolcusu oldu. Ayrıca İlkay, kariyerinin de en golcü sezonunu geçiriyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

''BANA GÜLÜYORLARDI...''

Manchester City'nin Tottenham'ı 3-0 yendiği son maçta da 2 gol atarka yıldızlaşan İlkay için Guardiola maç sonu yaptığı açıklamalarda ''İlkay'ın performansından çok memnunum. Ocak ayının en iyi oyuncusu seçildi ve aynı şekilde performansını sürdürüyor. Şubat ayının da en iyi oyuncusu olabilir. Ben defalarca onun sahte 9 numara oynayabileceğini söylemiştim. Bunu söylerken insanlar bana gülüyordu. Bugün ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha gösterdi." sözlerini kullanmıştı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...