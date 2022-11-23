İlkay Gündoğan'dan Japonya yenilgisi sonrası açıklama: 'Böyle olmamalı'

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Dünya Kupası'na Japonya mağlubiyetiyle başlayan Almanya'da İlkay Gündoğan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İlkay Gündoğan'ın açıklamaları;

Japonya için işleri çok kolaylaştırdık. Özellikle ikinci gol, bir Dünya Kupası'nda daha basit bir gol atılıp atılmadığını bilmiyorum. Dünya Kupası'ndayız, böyle olmamalı

GÜVENSİZLİK VARDI

Neuer, bizi ikinci yarıda bir kez kurtardı. Ön tarafta inanılmaz fırsatlarımız oldu, ikinci golü atamadık. Topa sahip olma konusunda güvensizlik vardı. Uzun toplara çok güvendik. Kimsenin topu önüne almak istemediği hissedildi. Topu çok sık ve kolay kaybettik