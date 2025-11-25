İlkay Gündoğan'dan Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı sonrası Fenerbahçe derbisi açıklaması

Haberin Devamı

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Union Saint-Gilloise maçının ardından konuştu.

İlkay Gündoğan, "Çok üzücü bir akşam oldu. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Sakin, sabırlı, iyi oyun kurarak başlamak istedik. Ok hata yaptık, çok fazla top kaybettik. Hele ilk yarı... İkinci yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyiydik ama diyecek bir şey yok.. Eksiklerimiz fazla var." dedi.

Deneyimli yıldız, "Ben de sakatlıktan döndüm, eksikler var. Onları tamamlamam gerekiyor. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Çok üzücü bir kayıp ama önümüze bakacağız." diye konuştu.

35 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan alırsak galiba Play-Off'a kalmayı garantiliyoruz." diye konuştu.

İlkay Gündoğan, ligdeki Fenerbahçe derbisi için, "Performansımızı arttırmalıyız. Pazartesi günkü Fenerbahçe maçında çok daha iyi oynamamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.