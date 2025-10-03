×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray itirafı: 'İzleyerek büyüdüm, çok motiveyim'

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#İlkay
İlkay Gündoğandan Galatasaray itirafı: İzleyerek büyüdüm, çok motiveyim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 20:04

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, İngiliz basınına sarı-kırmızılı kulübün hayatındaki önemi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Liverpool'u 1-0 mağlup etmesinin yankıları İngiliz basınında sürmeye devam ediyor.

35 yaşında sarı-kırmızılı renklere kavuşan İlkay Gündoğan, transferin son günlerinde geldiği Galatasaray'da kısa sürede fark yaratmayı başardı.

Gözden KaçmasınÜste üste 3 penaltı kurtaran Berke Özer, Avrupada manşetleri süsledi: Romanın umutlarını buldÖzer yok ettiÜste üste 3 penaltı kurtaran Berke Özer, Avrupa'da manşetleri süsledi: 'Roma'nın umutlarını buld'Özer' yok etti!'Haberi görüntüle

TARAFTARLARDAN ÖVGÜ

Liverpool karşısında gösterdiği performansla da sarı-kırmızılı taraftarların övgülerini alan İlkay Gündoğan, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

İlkay Gündoğandan Galatasaray itirafı: İzleyerek büyüdüm, çok motiveyim

GALATASARAY'I İZLEYEREK BÜYÜDÜ

Hayatında Galatasaray'ın önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan İlkay Gündoğan, "Herkesin yüreğinde bir takım vardır ve benim için bu her zaman Galatasaray'dı, en başından beri... Çocukken evde küçücük TV karşısında Galatasaray'ın UEFA maçlarını izleyerek büyüdüm" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

HER ŞEYİ FEDA EDECEĞİM

İlkay Gündoğan sözlerini "Galatasaray benim için çok şeyi ifade ediyor. Ben 35 yaşındayım ama çok motiveyim. İçimde öyle bir şey var ki; Ben sahip olduğum her şeyi feda edeceğim bu kulüp için... Başarıyı buraya getirmek için her şeyi yapacağım" şeklinde sürdürdü.

MAÇ SONUNDAKİ SÖZLER OLAY OLMUŞTU

İlkay Gündoğan'ın, Liverpool maçı sonrasında yaptığı ilk açıklamalar da olay olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Maç esnasında Liverpool'un oyuncularından biri yanıma geldi ve 'Burada atmosfer hep böyle mi!' diye sordu. Ama isim veremem." şeklinde konuşmuştu.

Mücadelede son düdüğün gelmesinin ardından Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, soluğu İlkay Gündoğan'ın yanında almıştı. Mısırlı futbolcunun İlkay Gündoğan'ın kulağına bir şeyler söylediği ve sarı-kırmızılı yıldızın da kafasıyla onay verdiği görülmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#İlkay

BAKMADAN GEÇME!