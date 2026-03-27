×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray itirafı: 'En büyük hayalimdi!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 19:45

Galatasaray, sosyal medya hesabında İlkay Gündoğan ile bir soru-cevap videosu paylaştı. 35 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki en büyük hedefinin bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, kulübün '4 soru & 4 cevap' videosunda açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki tecrübeli orta saha, futbola başladığında en büyük hayalinin bir gün Galatasaray formasını giymek olduğunu itiraf etti. 

Futbola başladığında en büyük hayalin neydi?

- Bir gün Galatasaray için futbol oynamak.

Gözden KaçmasınOsimhen için dünya devi geliyor En net ihtiyacıOsimhen için dünya devi geliyor! 'En net ihtiyacı'Haberi görüntüle

Şampiyonlar Ligi'nde üç kez final oynadın. Kazandığınız şampiyonlukta neler hissettin?

- İlk iki defasında maalesef kaybettiğim için finali, üçüncü defasında hem İstanbul'da, benim için çok özel bir yerde o kupayı çok kazanmak istedim. Nasipmiş. Büyük bir gururdu. Hem City'nin kaptanı olarak hem de ligden ve kupadan sonra Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak çok büyük bir gururdu.

Haberin Devamı

Galatasaray formasıyla Manchester City deplasmanında sahaya çıkmak senin için ne ifade ediyordu?

- Çok gururluydum. Çünkü Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde hem kulübü, camiayı hem ülkeyi temsil etmek çok özel bir duygu. Benim için de tabii ki City deplasmanı çok daha özel bir maçtı. Galatasaray formasıyla orada sahaya çıkmak, eski takım arkadaşlarıma karşı, eski teknik direktörüme karşı... Çok mutlu bir gündü. Kaybettik maalesef ama bizim için güzel bir tecrübe oldu. Ve çok özel bir maçtı benim için.

Ali Sami Yen'de ilk kez sahaya çıktığında neler hissettin?

- Çok basit aslında. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk ve büyük bir gurur. Kariyerimde Ali Sami Yen'de, bu taraftarın önünde bu formayla oynamak nasipmiş. Çok özel bir gündü. Hem kendim için hem ailem için. Ondan dolayı tabii çok mutluyum, gururluyum.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!