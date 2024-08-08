İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Nasip kısmet, her şey olabilir

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Adı transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Barcelona'nın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına yanıt verdi.

Barcelona'da verilen iki günlük iznin ardından eşiyle birlikte İstanbul'a gelen İlkay Gündoğan, Türkiye'ye transferi için açıklama yaptı.

GALATASARAY SORUSUNA YANIT

Havalimanında konuşan İlkay Gündoğan, "Galatasaray'da oynamak ister misin?" sorusuna "Bir gün olabilir ama Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz. Reklam çekimi için geldim" yanıtını verdi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Türk kulüplerini takip ettiğini kaydeden İlkay Gündoğan "Türkiye'yi takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı vardı. İzleyemedim maçı ama inşallah ikinci maçı alırlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, EURO2024'TE GÜZEL OYNADI"

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Türk Milli Takımı ile ilgili görüşlerini dile getiren İlkay, "Türkiye EURO2024'te güzel oynadı. Amerika'da Arda ile görüştük. Daha da ileriye gidebilirlerdi ama nasip değilmiş." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE BIRAKMAK İSTER MİSİN?

"Türkiye'de futbolu bırakmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan İlkay Gündoğan, "Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Annem ve babam da burada yaşıyor. Ne olacak bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da geçen sezon 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.