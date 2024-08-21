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İlkay Gündoğan transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

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#Transfer#İlkay Gündoğan#Galatasaray
İlkay Gündoğan transfer kararını verdi Galatasaray ve Fenerbahçe derken...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 20:33

Barcelona'nın ayrılık kararı almasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi geçen İlkay Gündoğan, transfer için kararını verdi.

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Geçen sezon başında Manchester City ile sözleşmesi sona erince Barcelona'nın yolunu tutan ve ilk senesinde dikkat çeken bir performansa imza atan İlkay Gündoğan son günlerin transfer gündeminin 1 numaralı ismi olmuştu.

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı anılan İlkay'ın eski kulübü Manchester City'ye dönebileceği de konuşuluyordu.

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DURSUN ÖZBEK: ÖNEMLİ OYUNCU AMA...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'a yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan'la ilgili şunları söylemişti:

İlkay Gündoğan çok önemli bir futbolcu. Galatasaray da Türkiye'nin en önemli takımı. Konuşulması çok doğaldır. İlkay'ın şu anda Barcelona'dan net şekilde ayrılacağı ya da ayrıldığıyla ilgili bir durum yok. Dolayısıyla şu anda bu konuda yorum yapmanın faydası yok. Önce İlkay'ın durumunun belli olması lazım. Durumu yakından takip ediyoruz.

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KARARINI VERDİ: GERİ DÖNÜYOR

İlkay Gündoğan, geleceğine ilişkin kararını verdi. Türk asıllı Alman futbolcu, eski takımı Manchester City'ye geri dönme kararı aldı.

BARCELONA'DAN BEDELSİZ AYRILIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre İlkay Gündoğan, iki sezon daha sözleşmesi olduğu Barcelona'dan iki yıllık maaşını bırakarak bedelsiz ayrılıyor.

İKİ YILLIK İMZA ATACAK

33 yaşındaki futbolcu, eski kulübü Manchester City'ye bonservissiz transfer oluyor. İlkay, eski kulübüne iki yıllık imza atacak.

Yıldız futbolcu bugün Barselona'dan Manchester'a gitti.

İlkay Gündoğan transfer kararını verdi Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

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#Transfer#İlkay Gündoğan#Galatasaray

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