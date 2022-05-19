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İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile evlendi... İtalyan model: 'Ne yazık ki kocamla ilgili haberlerden sonra...'

#İlkay Gündoğan#Sara Arfaoui#Sara Arfaoui İlkay Gündoğan Evlendi
İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile evlendi... İtalyan model: Ne yazık ki kocamla ilgili haberlerden sonra...

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile dünyaevine girdi. Evlilik sonrası sosyal medya hesaplarına Gündoğan soyadını ekleyen Sara Arfaoui, yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Öte yandan İlkay Gündoğan ile ilgili İspanyol basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Çiçeği burnunda evli çiftin yeni adresi Madrid olabilir. İşte detaylar...

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Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan hayatının imzasını Kopenhag'da attı.

Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui dünyaevine girdi. İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, evlendiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile evlendi... İtalyan model: Ne yazık ki kocamla ilgili haberlerden sonra...

'GİZLİ TUTMAK İSTEDİK AMA NE YAZIK Kİ KOCAMLA İLGİLİ HABERLER SONRASI GERÇEĞİ SÖYLEMEK ZORUNDAYIM'

Arfaoui, yaptığı paylaşımda, “Evlendik. Gerçekten mutluyuz. Bunu gizli tutmak istedik ama ne yazık ki kocamla ilgili yalan haberlerden sonra bu gerçeği söylemek zorunda hissettim” açıklamasında bulundu.

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Evlilik sonrası İtalyan model sosyal medya hesaplarına Gündoğan soyadını ekledi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde Sara Arfaoui’ye evlenme teklif etmişti.

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İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile evlendi... İtalyan model: Ne yazık ki kocamla ilgili haberlerden sonra...

FRANSA DOĞUMLU İTALYAN

16 Temmuz 1995 yılında Nice, Fransa' da dünyaya gelen Sara Arfaoui, aslen İtalyan. 26 yaşındaki ünlü model, büyük markalarla iş birliği yapıyor.

ADA MACERASI BİTİYOR! ADRES MADRİD Mİ?

Premier Lig devi Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın Ada macerası her an son bulabilir.

Daily Mail gazetesinin haberine göre City, İlkay Gündoğan'a sezon sonunda takım bulmakta özgür olduğunu bildirdi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun da ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile evlendi... İtalyan model: Ne yazık ki kocamla ilgili haberlerden sonra...

KAFA KARIŞTIRAN SEYAHAT

İspanyol basını ise oyuncunun Real Madrid'e Transfer olasılığının bulunduğunu aktardı. AS gazetesi, İngiliz basınında çıkan bu haberlerin ardından İlkay Gündoğan'ın Madrid'e seyahat ettiğini yazdı. Gündoğan'ın Madrid seyahatiyle ilgili detaylar ise bilinmiyor.

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2016 yazında Borussia Dortmund'dan 27 milyon euro'ya transfer edilen İlkay Gündoğan, Pep Guardiola'nın Premier Lig ekibindeki ilk transferiydi. Bu sezon 42 maçta forma giyen Gündoğan 8 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK

Manchester City ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı hatırlatılması üzerine İlkay Gündoğan, "Şu anda bu konuda endişeli değilim. Hala 2023 yılına kadar bir sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Kariyerimi Manchester City'de sonlandırmayı hayal ediyorum." demişti.

Takımdan ayrılması durumunda tercihleri arasında Türkiye'nin olup olmayacağıyla ilgili gelen soruya tecrübeli oyuncu, "Türk kökenli olduğum için Türkiye doğal olarak benim için önemli bir konumda. Birkaç kez tatile gittiğim ABD'ye de gidebilirim." ifadelerini kullandı.

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"BENZEMA HAKSIZ ELEŞTİRİLDİ"

Son dönemde performansıyla adından söz ettiren Benzema için de konuşan İlkay, "Benzema benim için Lewa ile birlikte dünyanın en iyi forveti konumunda. Geçmişte birçok kez haksız yere eleştirildi ve şimdi o eleştirileri yapanlara haksız olduklarını performansıyla gösteriyor." şeklinde konuştu.

"LEWA'NIN AYRILIK KARARI ALMASI DOĞAL"

Lewandowski'nin Bayern'den ayrılma kararı almasının doğal bir şey olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Onun gibi bir ülkede ve ligde uzun süre oynuyorsanız, bunu düşünmeniz tamamen doğal olur. O kazanabileceği her şeyi kazandı." açıklamasını yaptı.

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