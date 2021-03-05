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GeriFutbol İlkay Gündoğan, Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülüne aday
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan, Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülüne aday

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İlkay Gündoğan, Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülüne aday

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, şubat ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Joachim Andersen, Harvey Barnes, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Jesse Lingard, Ruben Neves ve Raphinha ile birlikte adaylar arasında yer aldı.

Türk asıllı Alman futbolcu, ligde ocak ayının oyuncusu seçilmiş ve kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanmıştı.

İngiltere'de sezonun en formda isimlerinden olan İlkay, Manchester City'de oynadığı 30 maçta 13 gol kaydetti.

İlkay Gündoğan, Premier Ligde ayın futbolcusu ödülüne aday

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