İlkay Gündoğan nasıl golcü oldu? Pep Guardiola'nın taktiği...

Can Budak / Spor Arena Detay | Manchester City, Premier Lig'de Liverpool'u Anfield'da 4-1 yenerken maçın yıldızı Liverpool kalesine 2 gol birden atan İlkay Gündoğan oldu. İlkay, bu sezon ligde 17 maça çıkarken attığı 9 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.

İngiliz ekibinde 5. sezonunu geçiren İlkay, Manchester City kariyerinin en golcü sezonunu yaşarken bunda Pep Guardiola'nın payı oldukça büyük...

Futbol tarihini 'Sahte 9' tanımı ile tanıştıran Guardiola, bunu ilk olarak Barcelona'da Lionel Messi ile yapmıştı. Barcelona'daki başarının ardından İspanya milli takımı da bu taktiği Cesc Fabregas ile uygulamıştı. Taktik ise basitti: 4-6-0 dizilişi ile orta sahalar gole dönük olacaktı.

Guardiola, City'de bunu zaman zaman kanat oyuncuları Sterling ve Mahrez ile de denedi. Taktiği o kadar başarılı oldu ki Agüero yerine takımın diğer forveti Gabriel Jesus yedek oturmak zorunda kaldı.

DAVID SILVA'NIN GİDİŞİ, BERNARDO'NUN FORMSUZLUĞU...

İspanyol teknik direktör, Aralık ayından itibaren ise İlkay Gündoğan'ı hücuma dönük orta saha olarak kullanmaya karar verdi. City, David Silva'nın eksikliğini hissederken ve Bernardo Silva'nın formsuzluğu ile birlikte tecrübeli teknik direktör, çareyi İlkay'ı bu bölgeye çekmekle buldu.

İLK PERDE 15 ARALIK'TA AÇILDI

Gol perdesini 15 Aralık'ta WBA maçında açan İlkay, yeni oyun düzeninde son 11 maçta 9 gol atarak yıldız golcülere taş çıkartan bir performans sergiledi.

İngiliz basını ve Manchester City taraftarları, İlkay'ın golcü performansına şaşırırken, bu performansa şaşırmayan kişi ise Pep Guardiola'dan başkası değildi.

GUARDIOLA: ''GOLÜN KOKUSUNU ALIYOR''

İyi bir takımın klasik forvet olmadan da gol atabileceğini tekrar kanıtlayan Guardiola, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 'golcü' performansı hakkında ''Ondan ceza sahasına yakın olmasını istiyorum. Gol sezgileri çok kuvvetli. Golün kokusunu alabilen bir futbolcu. Performansına şaşırmıyorum.'' sözlerini kullanıyor.

''AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN BİRİSİ''

Guardiola, geçen sezon da İlkay hakkında ''Çok zeki bir futbolcu. Zeka, benim en çok önem verdiğim özelliklerden biri. Ceza sahası çevresinde gol atan oyuncu rolünde oynayabiliyor. Bir defansif orta saha oyuncusu olarak bu pozisyonda istikrarlı olabilmek çok zordur. Ancak o bunu başarıyor. İlkay, Avrupa'nın en iyilerinden birisi.'' şeklinde konuşmuştu.

Kevin de Bruyne'nin sakatlığı ile iyice hücumcu bir rol alan İlkay Gündoğan, 30 yaşında Manchester City'de kariyer sezonunu yaşarken gollerine devam edeceğe benziyor.

İlkay Gündoğan'ın bu sene ne kadar etkileyici bir performan sergilediğini göstermek adına geçen senelerde ne yaptığına bakalım...

2014/15 sezonu: 23 maç, 3 gol

2015/16 sezonu: 25 maç, 1 gol

2016/17 sezonu: 10 maç, 3 gol

2017/18 sezonu: 30 maç, 4 gol

2018/19 sezonu: 31 maç, 6 gol

2019/20 sezonu: 31 maç, 2 gol

2020/21 sezonu: 17 maç, 9 gol

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