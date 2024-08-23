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İlkay Gündoğan, Manchester City'e geri döndü! Barcelona'ya sitemkar veda...

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#İlkay Gündoğan#TRANSFER#Manchester City
İlkay Gündoğan, Manchester Citye geri döndü Barcelonaya sitemkar veda...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 13:26

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrıldı ve Manchester City'e imza attı.

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Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İlkay Gündoğan'ın yeni takımı nihayet belli oldu.

Adı Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık anılan yıldız orta saha oyuncusu, Barcelona'dan ayrıldı ve Manchester City'e geri döndü.

İlkay Gündoğan, İngiltere Premier Lig ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İlkay Gündoğan, Manchester Citye geri döndü Barcelonaya sitemkar veda...

BARCELONA'YA VEDA

Sosyal medya hesaplarından Barcelona'ya veda mesajı paylaşan Gündoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yılın ardından artık veda etme zamanı geldi. Buraya yeni ve heyecan verici bir mücadeleyle yüzleşmek için geldim ve buna hazırdım. Zor bir sezonda takım ve kulüp için mümkün olan en iyi şekilde mücadele etmek için her şeyimi verdim. Yeni sezon takım arkadaşlarıma yardım etmeyi sabırsızlıkla bekliyordum. şimdi zor bir durumda ayrılıyorum. Ayrılışım kulübe mali açıdan yardımcı olması beni daha az üzüyor. İnanılmaz deneyimler ve iniş çıkışlarla dolu bir dönemdi. Her zaman Barcelona'da oynamak istemiştim. Sezon ve gelecek için en iyisini diliyorum. Taraftarlar, bu büyük kulübü dünyanın en iyisi haline getirmeyi hak ediyor."

 

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#İlkay Gündoğan#TRANSFER#Manchester City

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