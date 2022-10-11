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İlkay Gündoğan ile iddiaya girmenin cezası: Şınav

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#Manchester City#İlkay Gündoğan#Enzo Maresca
İlkay Gündoğan ile iddiaya girmenin cezası: Şınav
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 13:12

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Kopenhag'a konuk olacak Manchester City'nin dün yaptığı antrenmanda İlkay Gündoğan, Pep Guardiola'nın yardımcısı Enzo Maresca ile girdiği iddiayı kazanınca İtalyan futbol adamı şınav çekmek zorunda kaldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda bu akşam deplasmanda Kopemhag ile karşılaşacak olan Manchester City'nin dün akşam yaptığı son antrenmanda eğlenceli anlar yaşandı.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Pep Guardiola'nın yardımcısı Enzo Maresca ile topu kovaya sokma konusunda iddiaya girdi. İlkay topu kovaya tek atışta sokunca iddiayı kaybeden Maresca çınav çekmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada Enzo Maresca, Pep Guardiola sanılıp bu şekilde paylaşılsa da İlkay ile iddiaya giren ve şınav cezası çeken ismin Guardiola'nın yardımcısı Enzo Maresca olduğu ortaya çıktı.

 
 
 
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#Manchester City#İlkay Gündoğan#Enzo Maresca

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