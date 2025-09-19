İlkay Gündoğan, Frankfurt deplasmanında alınan ağır yenilgiyi değerlendirdi: 'Öğrenilecek çok şey var!'

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında konuk olduğu Eintracht Frankfurt'a 1-0 öne geçmesine rağmen 5-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, mücadelenin ardından değerlendirmede bulundu.

"BASİT GOLLER YEDİK"

Skordan dolayı çok üzgün olduklarını söyleyen İlkay, "İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü bulduk, bu bizi daha motive etti. İkinci gol için pozisyonlarımız da vardı ama bulamadık maalesef. Bulabilsek daha farklı bir maç olacaktı bizim için. Frankfurt'un ilk golünden sonra bizim takımda moral bozukluğu hissettim. Ondan sonra iki gol daha yedik kalemizde. Basit gollerdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu basit hataları yapmamak gerekiyor." dedi.

"AFFETMİYORLAR!"

Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların belirli bir seviyede olduğunu vurgulayan İlkay, "Bu seviyede hataları affetmiyorlar. Bizim için üzücü bir akşam. Bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Bu maçtan öğrenilecek çok şey var. Sonraki maçlarda daha iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

