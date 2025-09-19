×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İlkay Gündoğan, Frankfurt deplasmanında alınan ağır yenilgiyi değerlendirdi: 'Öğrenilecek çok şey var!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#İlkay Gündoğan#Eintracht Frankfurt
İlkay Gündoğan, Frankfurt deplasmanında alınan ağır yenilgiyi değerlendirdi: Öğrenilecek çok şey var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 00:46

İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt deplasmanında aldığı 5-1'lik ağır yenilginin ardından yaptığı açıklamada, "Rakip takımların oynadığı seviye, belirli bir seviye. Affetmiyorlar. Bizim için üzücü bir akşam. Bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Bu maçtan öğrenilecek çok şey var. Sonraki maçlarda daha iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında konuk olduğu Eintracht Frankfurt'a 1-0 öne geçmesine rağmen 5-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, mücadelenin ardından değerlendirmede bulundu.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Almanyadan ağır yenilgiyle döndüGalatasaray, Almanya'dan ağır yenilgiyle döndüHaberi görüntüle

"BASİT GOLLER YEDİK"

Skordan dolayı çok üzgün olduklarını söyleyen İlkay, "İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü bulduk, bu bizi daha motive etti. İkinci gol için pozisyonlarımız da vardı ama bulamadık maalesef. Bulabilsek daha farklı bir maç olacaktı bizim için. Frankfurt'un ilk golünden sonra bizim takımda moral bozukluğu hissettim. Ondan sonra iki gol daha yedik kalemizde. Basit gollerdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu basit hataları yapmamak gerekiyor." dedi.

Gözden KaçmasınFrankfurtta her şeyin değiştiği 2 anFrankfurt'ta her şeyin değiştiği 2 an!Haberi görüntüle

"AFFETMİYORLAR!"

Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların belirli bir seviyede olduğunu vurgulayan İlkay, "Bu seviyede hataları affetmiyorlar. Bizim için üzücü bir akşam. Bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Bu maçtan öğrenilecek çok şey var. Sonraki maçlarda daha iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#İlkay Gündoğan#Eintracht Frankfurt

BAKMADAN GEÇME!