İlkay Gündoğan düğümü çözülüyor mu? İspanyol basını 'Barcelona gönderecek' dedi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi: Kesin değil!

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Geçen sezonun başında Premier Lig devi Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona'ya imza atan İlkay Gündoğan için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı sıkça anılan yıldız futbolcunun yeni adresi merak ediliyor.

"SÜPER LİG'E TRANSFERİM BU YAZ OLMAZ"

Geçtiğimiz günlerde reklam çekimi için Türkiye'ye gelen İlkay Gündoğan'ın transfer için ülkeye adım attığı iddia edilmiş ancak başarılı futbolcu "Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz. Bir gün olabilir ama... Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Önümüzdeki nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum." açıklamasıyla kapıları kapatmıştı.

MANCHESTER CITY HAREKETE GEÇTİ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano orta saha oyuncusu için eski takımı Manchester City'nin devreye girdiğini yazdı. Haberin devamında İlkay'ın da Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı ve Manchester City seçeneğini değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

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'BARCELONA GÖNDERMEK İSTİYOR'

Ayrıca AS'ın haberinde Barcelona'nın mali sıkıntılar nedeniyle yeni transfer Dani Olmo'yu listeye yazdıramadığı ve maaş limitinde yer açmak için İlkay Gündoğan ile yolları ayırmak istediği belirtildi.

Öte yandan 33 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ve Bundesliga'dan da teklifler olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise TRT Spor'a yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan transferiyle ilgili konuştu.

"İLKAY ÖNEMLİ BİR OYUNCU AMA..."

Sarı - kırmızılı kulübün başkanı, "İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Önemli bir oyuncu. Haber dolaşıyor ama gerçekten Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı kesin değil. Şu ana kadar bendeki bilgi İlkay'ın hala Barcelona'da kalmak istediği yönünde." ifadelerini kullandı.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTI

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Ayrıca İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 2011'den itibaren Almanya Milli Takımı'nın formasını terleten Gündoğan, 82 maçta 19 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

Almanya Milli Takımı'yla oynadığı 82 maç dolayısıyla gurur duyduğunu aktaran İlkay Gündoğan, şu görüşleri paylaştı:

"2011'de ilk maçıma çıktığımda bu sayıyı hayal edemezdim. Benim için en önemli an, ülkemizde düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak milli takıma liderlik etmekti. Yıllar sonra ülkemizi gururlandırmayı başardık. Bunun bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Şampiyonadan önce vücudumda ve ayrıca kafamda yorgunluk hissettim. Bu da düşünmeme sebep oldu. Kulüp ve milli takımlar düzeyindeki maçlar hiç azalmıyor. Her zaman milli takımın bir taraftarı olarak kalacağım. 2026 Dünya Kupası'nda en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olmamızı engelleyecek hiçbir şey yok. Harika bir teknik direktörümüz ve güçlü bir takımımız var. Bu yolculukta bana eşlik eden taraftarlara, antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir onurdu."