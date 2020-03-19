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GeriFutbol İlkay Gündoğan, corona virüs için konuştu: 'Çok özlüyorum...'
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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2020 - 09:51,Son Güncelleme:/

İlkay Gündoğan, corona virüs için konuştu: 'Çok özlüyorum...'

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İlkay Gündoğan, corona virüs için konuştu: 'Çok özlüyorum...'
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Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, corona virüs hakkında konuştu ve futbolu çok özlediğini belirtti.

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de maçların ertelenmesiyle birlikte futbolcular, evlerine çekildi. Bu futbolculardan birisi de Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu.

Corona virüsün etkileri hakkında konuşan İlkay, ''Günlük hayatımı özledim, futbolu, antrenmanları çok özledim. Maç öncesi gerginliği bile özledim. Çok zor bir durumdan geçiyoruz ama sağlığımız her şeyden önemli.'' diye konuştu.

''ALMANCA, TÜRKÇE, İNGİLİZCE HARİKA''

İleride menajerlik yapabileceğini de belirten yıldız futbolcu, ''Almanca, Türkçe ve İngilizceyi harika konuşuyorum. Ayrıca İspanyolca dersler alıyorum. İleride menajer olmak isterim. Zaten şu anda evde otururken sürekli menajerlik oyunu oynuyorum.'' sözlerini kullandı.

İlkay Gündoğan, corona virüs için konuştu: Çok özlüyorum...

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