MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİlkay Gündoğan attı, Manchester City liderliği aldı
GeriFutbol İlkay Gündoğan attı, Manchester City liderliği aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 01:21 | Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan attı, Manchester City liderliği aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Manchester City, İlkay Gündoğan'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta West Bromwich'i 5-0 yenerek liderliğe yükseldi.

26
  • Manchester City, İlkay Gündoğanın 2 gol attığı maçta West Bromwichi farklı yendi
  • Manchester City, İlkay Gündoğanın 2 gol attığı maçta West Bromwichi farklı yendi
  • Manchester City, İlkay Gündoğanın 2 gol attığı maçta West Bromwichi farklı yendi
  • Manchester City, İlkay Gündoğanın 2 gol attığı maçta West Bromwichi farklı yendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, deplasmanda West Bromwich'i 5-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve zirvenin sahibi oldu.

Manchester City, The Hawthorns Stadı'nda konuk olduğu West Bromwich'e karşı 6. ve 30. dakikalarda Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 20. dakikada Joao Cancelo ve 45 2. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, 57. dakikada Raheem Sterling'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City, 41 puanla ligde liderliğe yükselirken, West Bromwich 11 puanla 19. sırada yer aldı.

Arsenal, Southampton'u 3 golle geçti

Öte yandan, ligin diğer karşılaşmasında, Arsenal, deplasmanda Southampton'u 3-1 mağlup etti.

Arsenal'in gollerini 8. dakikada Nicolas Pepe, 39. dakikada Bukayo Saka ve 72. dakikada Alexandre Lacazette atarken Southampton'un golünü 3. dakikada Stuart Armstrong kaydetti.

Arsenal, bu skorla puanını 30'a yükseltti, Southampton ise 29 puanda kaldı.

İlkay Gündoğan attı, Manchester City liderliği aldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle