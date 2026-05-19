×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İlkay açıklamıştı, Galatasaray'ın dev transferi ortaya çıktı! Ocak'tan bu yana görüşme

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Bernardo Silva#Süper Lig
İlkay açıklamıştı, Galatasarayın dev transferi ortaya çıktı Ocaktan bu yana görüşme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 12:16

Şampiyon Galatasaray, bu sene olduğu gibi gelecek sezon da iddiali bir kadro kurmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Cimbom'dan transfer iletişimini İlkay Gündoğan, dünyaca ünlü yıldız ile kuruyor.

Haberin Devamı

Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray bir yandan yeni sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı. Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılarda ilk hedef belirlendi.

İlkay açıklamıştı, Galatasarayın dev transferi ortaya çıktı Ocaktan bu yana görüşme

Orta saha bölgesine üst düzey bir takviye yapmak isteyen Galatasaray’ın, sezon sonunda Manchester City’den ayrılması beklenen Bernardo Silva için uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

 

Transfer sürecinde dikkat çeken gelişme ise İlkay Gündoğan’dan geldi. Kasımpaşa maçının ardından konuşan tecrübeli yıldız, Galatasaray ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İlkay açıklamasında, “Bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İlkay açıklamıştı, Galatasarayın dev transferi ortaya çıktı Ocaktan bu yana görüşme

Tecrübeli futbolcu isim vermese de, kısa süre önce Bernardo Silva hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. İlkay’ın daha önce, Portekizli yıldızın Galatasaray’a transfer olmasını çok istediğini söylediği ve “Numarası bende var, ne gerekiyorsa yaparım” diyerek transfer için devreye girebileceğinin sinyalini verdiği öğrenilmişti. İlkay Gündoğan'ın, Portekizli yıldız ile ocak ayından bu yana temas halinde olduğu öğrenildi.

İlkay açıklamıştı, Galatasarayın dev transferi ortaya çıktı Ocaktan bu yana görüşme

Bu gelişmeler sonrası Galatasaray taraftarında büyük heyecan oluşurken, yönetimin Bernardo Silva transferi için tüm şartları zorlayabileceği konuşuluyor. Teknik direktör Okan Buruk’un da deneyimli yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Transfer#Bernardo Silva#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!