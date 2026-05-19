İlkay açıklamıştı, Galatasaray'ın dev transferi ortaya çıktı! Ocak'tan bu yana görüşme

Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray bir yandan yeni sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı. Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılarda ilk hedef belirlendi.

Orta saha bölgesine üst düzey bir takviye yapmak isteyen Galatasaray’ın, sezon sonunda Manchester City’den ayrılması beklenen Bernardo Silva için uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Transfer sürecinde dikkat çeken gelişme ise İlkay Gündoğan’dan geldi. Kasımpaşa maçının ardından konuşan tecrübeli yıldız, Galatasaray ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İlkay açıklamasında, “Bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu isim vermese de, kısa süre önce Bernardo Silva hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. İlkay’ın daha önce, Portekizli yıldızın Galatasaray’a transfer olmasını çok istediğini söylediği ve “Numarası bende var, ne gerekiyorsa yaparım” diyerek transfer için devreye girebileceğinin sinyalini verdiği öğrenilmişti. İlkay Gündoğan'ın, Portekizli yıldız ile ocak ayından bu yana temas halinde olduğu öğrenildi.

Bu gelişmeler sonrası Galatasaray taraftarında büyük heyecan oluşurken, yönetimin Bernardo Silva transferi için tüm şartları zorlayabileceği konuşuluyor. Teknik direktör Okan Buruk’un da deneyimli yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.