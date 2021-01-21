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Basketbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

İlkan Karaman, Petkimspor'da!

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İlkan Karaman, Petkimspor'da!
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ING Basketbol Süper Ligi’nde son 5 maçta 4 mağlubiyetle sarsılan Petkimspor, pota altını uzun forvet İlkan Karaman’la takviye etti.

Türkiye’deki kariyerinde daha önce Tofaş, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol’da forma giyen 30 yaşında, 2.05 boyundaki basketbolcu son olarak Fransa’da Cholet Basket’te oynadı.

Petkimspor, geçtiğimiz günlerde de Hakan Yapar’ı Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’e, Alp Karahan’ın Empera Halı Gaziantep Basketbol’a uğurlayıp FMP Belgrad’tan Okben Ulubay’ı kadrosuna katmıştı.

Aliağa temsilcisi ligde pazar günü İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka’yı ağırlayacak.

 

İlkan Karaman, Petkimsporda

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