İlk yarıda korkunç rakamlar! Milliler, Norveç'in gerisinde kaldı...

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Türkiye, eksik Norveç karşısında ilk yarıda çok zorlandı.

Milliler 1’i isabetli 2 şut çekerken, Norveç 2’si isabetli kaleyi 8 kez yokladı. 4/13 orta yapan rakibe karşı 7 ortada da isabet bulamadık.

Başarılı paslarda 192’ye 187 rakibine geçilen Türkiye’nin 1 kornerine karşılık Norveç 4 korner kullandı.

Rakip, topla oynamada da millilere karşı üstündü (Yüzde 49-51) Türkiye 9 kez rakip ceza sahasında topla buluştu.

Norveç’te ise bu sayı 17 oldu. Ay yıldızlılar karşılaşma sonunda da yine birçok istatistikte rakibinin gerisinde kaldı.