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İlk yarıda 4 gol yiyen takım sahadan çekildi

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#Futbol#Ahmetli Belediyespor#Selvilitepespor
İlk yarıda 4 gol yiyen takım sahadan çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 20:11

Ahmetli Belediyespor'un 4-0 üstünlüğü ile devam eden mücadelede hakemin gösterdiği kırmızı karta itiraz eden futbolcular ve hakem arasında yaşanan tartışmanın ardından Selvilitepespor maçtan çekildi.

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Manisa’nın Ahmetli ilçesinde oynanan Ahmetli Belediyespor ile Selvilitepespor karşılaşmasının ilk yarısında 4-0 geriye düşen ve hakemle tartışan futbolcusunun kırmızı kart yemesi sonrası Selvilitepespor maçtan çekildi.

Manisa 1. Amatör Küme 1A Turgutlu Grubunda mücadele eden Ahmetli Belediyespor sahasında Selvilitepespor’u konuk etti. Seyircisi önünde maçın ilk yarısında 3-0 öne geçen Ahmetli Belediyespor, bulduğu penaltıyı gole çevirince maç 4-0’a geldi. Gol sonrası Selvilitepesporlu futbolcuların hakeme itirazı üzerine maçın hakemi rakip futbolcuya kırmızı kartını gösterdi. Kart sonrası ortamın bir anda gerilmesi ile birlikte Selvilitepespor yönetimi sahadan çekildiklerini belirterek futbolcularını sahadan çekti. Ahmetli Belediyespor, bu skor ile birlikte 3 puanın sahibi olarak grubunda 2. sıraya yükseldi.

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#Futbol#Ahmetli Belediyespor#Selvilitepespor

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