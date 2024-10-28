İlk yarıda 4 gol yiyen takım sahadan çekildi

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Manisa’nın Ahmetli ilçesinde oynanan Ahmetli Belediyespor ile Selvilitepespor karşılaşmasının ilk yarısında 4-0 geriye düşen ve hakemle tartışan futbolcusunun kırmızı kart yemesi sonrası Selvilitepespor maçtan çekildi.

Manisa 1. Amatör Küme 1A Turgutlu Grubunda mücadele eden Ahmetli Belediyespor sahasında Selvilitepespor’u konuk etti. Seyircisi önünde maçın ilk yarısında 3-0 öne geçen Ahmetli Belediyespor, bulduğu penaltıyı gole çevirince maç 4-0’a geldi. Gol sonrası Selvilitepesporlu futbolcuların hakeme itirazı üzerine maçın hakemi rakip futbolcuya kırmızı kartını gösterdi. Kart sonrası ortamın bir anda gerilmesi ile birlikte Selvilitepespor yönetimi sahadan çekildiklerini belirterek futbolcularını sahadan çekti. Ahmetli Belediyespor, bu skor ile birlikte 3 puanın sahibi olarak grubunda 2. sıraya yükseldi.