İlk Yarı / Maç Sonucu tahminleriyle 3.098 oranı bildi, 30 TL'ye 85.021 TL kazandı!

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Galatasaray ikinci yarıda kaçırdı, kuponun en yüksek oranı tuttu

Misli üyesi, Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig karşılaşması için İlk Yarı Sonucu 1 / Maç Sonucu X tahmininde bulundu. Karşılaşma iki ekibin de pozisyon bulmakta zorlandığı bir ilk yarıya sahne oldu. Maçın ilk pozisyonu 14'te Yunus'un ceza sahası yayı üstüne çıkardığı pasta Torreira'nın direkten dönen vuruşuyla yaşandı. Misli üyesinin beklediği gol 27'de geldi. Kazanılan köşe vuruşunda Galatasaray ceza sahası içinde yaşanan karambolü değerlendiren Cemali Sertel, Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi. 44'te organize gelişen atakta altıpas üzerinde bomboş durumda topu ıskalayan Barış Alper Yılmaz, bu pozisyondan yararlanamadı. 45+2'de ceza sahasına sol taraftan giren Yunus Akgün'ün şutu zayıf kaldı ve devre Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle, Misli üyesinin İlk Yarı Sonucu 1 tahminiyle sona erdi.

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Hatayspor, ikinci yarıya etkili başladı. 47'de altıpastan Calvo'nun yaptığı kafa vuruşu kaleci Fernando Muslera'da kaldı. Galatasaray, 56'da Dries Mertens'in yerde kalmasıyla kazandığı penaltıyı Osimhen'in vuruşuyla gole çevirdi ve skorda dengeyi sağladı: 1-1. Misli üyesinin Maç Sonucu X tahmini 56. dakikadan tutmuştu ancak bitime uzun bir süre daha vardı. Victor Osimhen, golden saniyeler sonra sağ kanattan açılan ortada kale dibinden yaptığı vuruşu üstten dışarıya attı. 61'de Barış Alper Yılmaz, sol kanattan açılan ortaya kötü bir vuruş yaparak topu farklı şekilde dışarıya yolladı. Rakip kalede baskısını sürdüren Galatasaray, 62'de Mertens, 64'te önce Osimhen, sonra da Barış Alper ile çok net fırsatlardan yararlanamadı. 71'de bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kalan Mertens, topu kaleciye nişanladı. 90+3'te Galatasaray ceza sahasında tehlikeli bir atak yaratan Hatayspor'da Bilal Boutobba'nın vuruşunda savunma son anda müdahale ederek topu kornere attı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve Misli üyesinin Maç Sonucu X tahmini de tutmuş oldu. Misli üyesi, böylece kuponun en yüksek oranı 21.70’i oranı bilmiş oldu.

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Darmstadt’ın geri dönüşü kupona hayat verdi

Misli üyesi, Fortuna Düsseldorf ile Darmstadt 98 arasında oynanan Bundesliga 2 karşılaşması için İlk Yarı Sonucu 1 / Maç Sonucu X tahmininde bulundu. İki ekip de pozisyon bulmakta zorlanarak maça başladı. Gerçekleştirilen cılız atakların ardından ilk tehlikeli pozisyon 20'de Darmstadt forveti Fraser Hornby'in şutunda Fortuna kalecisi Florian Kastenmeier'in kurtarışıyla geldi. İlk devre bu şekilde bitecek diye düşünülürken 41'de Myron van Brederode, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla ev sahibi Fortuna'yı 1-0 öne geçirdi. İlk devre Misli üyesinin istediği gibi İlk Yarı Sonucu 1 şeklinde sonuçlandı.



Ev sahibi Fortuna Düsseldorf, ikinci yarıya hızlı başladı. 60’da ceza sahası içinde topla buluşan Giovanni Haag, farkı 2’ye çıkardı. Misli üyesinin tahminin tutması için konuk ekibin 2 gol bulması gerekiyordu. 2-0 geriye düşen Darmstadt 69’da penaltı kazandı. Topun başına geçen Kilian Corredor, kaleci Florian Kastenmeier’i mağlup etti ve farkı 1'e indirdi. Morallenen Darmstadt, 3 dakika sonra Corredor ile bir gol daha bularak skoru 2-2’ye getirdi. Skor tabelasında Misli üyesinin istediği denge sağlanmış oldu. Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve maç tahmini tutmuş oldu. Misli üyesi, İlk Yarı Sonucu 1 / Maç Sonucu X tahminiyle 12.15’lik oranı bildi.



Misli üyesi ayrıca Şanlıurfaspor - Ankaragücü maçında İlk Yarı Sonucu X / Maç Sonucu 2 tahminiyle 4.59, Jahn Regensburg - Hannover karşılaşmasında İlk Yarı Sonucu 2 / Maç Sonucu 2 tahminiyle de 2.56'lık tutturarak toplamda 3.098 oranı bildi ve 30 TL’ye 85.021 TL kazandı. Misli üyesi, bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

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Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakalayabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…