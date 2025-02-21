İlk yarı karşılıklı golleri bildi! Şampiyon Oran farkı ile 100.357 TL kazandı…

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Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 500 TL kazanma şansı da sunuyor.

Golle ilk yarıda yağmur gibi yağdı

Misli üyesi, Perşembe bülteninde bulunan Avrupa maçlarından Anderlecht– Fenerbahçe, Real Sociedad – Midtjylland ile Jagiellonia Bialystok – TSC Backa To karşılaşmalarına “İlk Yarı Karşılıklı Gol Var” tahminlerinin yer aldığı bir kupon oluşturdu. Avrupa Ligi Playoff mücadelesinde boy gösteren temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0’ın rövanşında Anderlecht deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada yıldız golcüsü Youssef En Nesyri’nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz maça ağırlığını koysa da Anderlecht ataklarına mani olamadı ve dakika 17’de 23 yaşındaki hücumcu Luis Vazquez’in golüne engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı böylelikle 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. “İlk Yarı Karşılıklı Gol Var” tahmininde bulunan Misli üyesi, Şampiyon Oran ile 3.61 yerine 3.71’lik oran yakalamış oldu.

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Aynı zamanda Misli üyesi, Real Sociedad – Midtjylland ile Jagiellonia Bialystok – TSC Backa To karşılaşmalarına da “İlk Yarı Karşılıklı Gol Var” tahminlerinde bulundu. Bu tahminlerinde de hata yapmayan Misli üyesi, toplamda 57.28’lik oran yakaladı ve 2000 TL yatırdığı kuponuyla Şampiyon Farkı ile 100.357 TL kazandı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, iddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…