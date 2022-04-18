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İlk yarı 6 gol yediler, ikinci yarı maça çıkmadılar! Bölgesel Amatör Lig...

#Bölgesel Amatör Lig#Gölpazarı Belediyespor#Söğütspor
İlk yarı 6 gol yediler, ikinci yarı maça çıkmadılar Bölgesel Amatör Lig...

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 5. hafta müsabakasında Söğütspor ile Gölpazarı Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk yarı 6 gol yiyen Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı.

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Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 5. hafta müsabakasında Osmaneli İlçe Stadı'nda Söğütspor ilk yarıda attığı 6 gol sonrası rakibi ikinci yarı sahaya çıkmadı.

Maça iyi başlayan Söğütspor maçın hemen 1. dakikasında Ahmet Düzarat'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 3. dakikasında Ayhan Arifoğlu durumu 2-0'a getirdi. Maçın 9. dakikasında Fırat Çakır durumu 3-0'a getiren golü attı. Maçın 17. dakikasında Ayhan Arifoğlu kendisinin ikinci takımın 4'üncü golünü kaydetti. Maçın 24. dakikasında Furkan Bahadır durumu 5-0'a getiren golü attı. Maçın 36. dakikasında Serkan Duyar durumu 6-0'a getiren golü kaydetti.

İlk yarı 6 gol yediler, ikinci yarı maça çıkmadılar Bölgesel Amatör Lig...

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Bu golden sonra ilk yarıda başka gol olmazken, soyunma odasına Söğütspor 6-0'lık skorla girdi.

Geçtiğimiz çarşamba günü Bilecikspor'a kök söktüren ve grupta bir iddiası kalmayarak yedek ağırlıklı maça çıkan Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı.

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Bu galibiyet sonrası Söğütspor grupta puanını 13'e çıkararak, Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonunun belirleneceği final maçında Bilecikspor'un rakibi oldu.

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#Bölgesel Amatör Lig#Gölpazarı Belediyespor#Söğütspor

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