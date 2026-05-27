İlk transferi Süper Lig'den! Beşiktaş'tan yerli atağı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Önder Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 09:16

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Konyaspor'un başarılı savunmacısı Adil Demirbağ'ın transferi için düğmeye bastı.

Yeni sezon öncesi yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Konyaspor’un 28 yaşındaki başarılı stoperi Adil Demirbağ’ı gündemine aldı.

YENİ HOCA BEKLENİYOR

Siyah-beyazlıların transfer konusunda son kararı göreve gelecek teknik direktörün raporuna göre vereceği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİNDE SON YILA GİRECEK

Konyaspor'un oyuncuyla devam etmek istediği belirtilirken, sözleşmesinin son yılına girecek olması nedeniyle olası ayrılık ihtimali de dikkat çekiyor.

MİLLİ TAKIM HAVUZUNDA

A Milli Takım oyuncu havuzunda yer alan Adil Demirbağ, Ay-yıldızlıların 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmamıştı.

PERFORMANSI

Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final başarısında büyük pay sahibi olan Adil Demirbağ, geride kalan sezonda 24 maçta görev alıp 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

