İlk maçında gol atan Amartey: Beşiktaş bana uğurlu geldi

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Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, 10 yıllık profesyonel kariyerinin en anlamlı maçlarından birini önceki gün KF Tirana’ya karşı oynadı. 7 yıllık Leicester City macerasının ardından 21 Temmuz’da siyah beyazlı kulübe imza atan Ganalı stoper, yeni takımıyla çıktığı ilk sınavda gol atma sevinci yaşadı. 57. dakikada kafayla topu filelere göndererek 2-0’lık maçta takımının ilk golünü atan Amartey, maç sonrası siyah beyazlı takımın en mutlu isimlerinden biriydi.

"GOL ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İlk maçında golle buluşmanın getirdiği mutluluğu takım arkadaşlarıyla paylaşan Amartey, “Leicester’de 7 yıl oynadım, 145 maça çıktım, sadece 3 gol atabildim. Burada daha ilk maçımda gol sevinci yaşadım. Beşiktaş bana uğurlu geldi. Duran toplarda gol aramayı sürdüreceğim. Umarım böyle goller atmaya devam ederim” dedi.

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