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İlk maçında gol atan Amartey: Beşiktaş bana uğurlu geldi

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#Beşiktaş#Amartey#Gazetehaberleri
İlk maçında gol atan Amartey: Beşiktaş bana uğurlu geldi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 07:00

Tirana'ya karşı Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan ve gol sevinci yaşayan Danial Amartey, mücadele sonrası takımın en mutlu isimlerinden biriydi.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, 10 yıllık profesyonel kariyerinin en anlamlı maçlarından birini önceki gün KF Tirana’ya karşı oynadı. 7 yıllık Leicester City macerasının ardından 21 Temmuz’da siyah beyazlı kulübe imza atan Ganalı stoper, yeni takımıyla çıktığı ilk sınavda gol atma sevinci yaşadı. 57. dakikada kafayla topu filelere göndererek 2-0’lık maçta takımının ilk golünü atan Amartey, maç sonrası siyah beyazlı takımın en mutlu isimlerinden biriydi.

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"GOL ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İlk maçında golle buluşmanın getirdiği mutluluğu takım arkadaşlarıyla paylaşan Amartey, “Leicester’de 7 yıl oynadım, 145 maça çıktım, sadece 3 gol atabildim. Burada daha ilk maçımda gol sevinci yaşadım. Beşiktaş bana uğurlu geldi. Duran toplarda gol aramayı sürdüreceğim. Umarım böyle goller atmaya devam ederim” dedi.

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#Beşiktaş#Amartey#Gazetehaberleri

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