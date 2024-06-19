İlk maçı farklı kaybeden Macaristan, ilk maçı farklı kazanan Almanya karşısında! EURO 2024 iddaa oranları, muhtemel 11'ler...

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ALMANYA

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, turnuvanın açılış maçında İskoçya'yı 5-1'le bozguna uğrattı.

TD Julian Nagelsmann, Joshua Kimmich'i sağ beke çekip orta alanda Robert Andrich'le maça başladı.

Andrich kart görünce ikinci yarı Pascal Gross'u oyuna aldı. 63'te Kai Havertz kenara gelip Niclas Füllkrug "9 numara" pozisyonuna geçince daha da etkili oldular ancak Nagelsmann'ın ilk 11'ini değiştirmesi beklenmiyor.

Hücum merkezinde Havertz, arkasında "Florian Wirtz, İlkay Gündoğan & Jamal Musiala" üçlüsü oynamaya devam edecek.

Toni Kroos orta alandaki "maestro" rolünü sürdürecek.

MACARİSTAN

Macaristan ise İsviçre'ye 3-1 yenilmişti.

İtalyan teknik adam Marco Rossi, "Adam Lang, Willi Orban & Attila Szalai" üçlü savunmasıyla oynadı.

Attila Fiola'yı en sağda, Milos Kerkez'i en solda gördük. 45'te Bendeguz Bolla, Lang'ın yerine oyuna girince Fiola sağ iç gibi konumlandı.

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Takımın beyni Dominik Szoboszlai, forvet arkasından ya da orta sahadan ziyade sol kanatta serbest rolde takıldı.

Ferencvaros'ta bu sezon 41 resmi maça çıkıp 41 gol katkısı (29 gol - 12 asist) yapan Barnabas Vargas, İsviçre karşısında takımın tek sayısını kaydetti.

Rossi maç sonrası; "Çok pasiftik ama bu takımın patronu benim. Dolayısıyla yenilginin sorumlusu da benim..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Almanya son 5 maçının 4'ünü kazandı! (1B)

- Macaristan'ın oynadığı son 9 maçın 7'si "2.5 ÜST" bitti.

- İki takımın son 3 yılda oynadığı 3 maçta Almanya galibiyeti yok! (1 Macaristan galibiyeti - 2B)

- Maçın Hollandalı hakemi Danny Makkelie, bu sezon 41 resmi karşılaşmada görev yaptı. (139 sarı kart - 5 kırmızı kart - 10 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Almanya kazanır" oldu!

%34'lük kesim Panzerler'den Macaristan karşısında galibiyet bekliyor...

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%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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ARŞİV - Almanya'nın genç yıldızı Jamal Musiala 2022-23 sezonunda neler yapmıştı? Hatırlayalım...