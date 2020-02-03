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eSpor
Haber GiriÅŸ: 03.02.2020 - 14:26,Son GÃ¼ncelleme:/

Ä°lk haftada zirve yarÄ±ÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±

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Ä°lk haftada zirve yarÄ±ÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±

Vodafone FreeZone Åžampiyonluk Ligi 2020 KÄ±ÅŸ Mevsimi heyecanÄ± 1 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸladÄ±. Riot Games Espor Sahnesiâ€™nde oynanan maÃ§larda, haftayÄ± ikiÅŸer galibiyetle kapatan 1907 FenerbahÃ§e Espor ve Dark Passage liderlik koltuÄŸunu paylaÅŸtÄ±.

Vodafone FreeZone Åžampiyonluk Ligiâ€˜nde 2020 KÄ±ÅŸ Mevsimi heyecanÄ± 1 Åžubat Cumartesi baÅŸladÄ±. Mevsim Ã¶ncesinde kadrosunun bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± yenileyen 1907 FenerbahÃ§e Espor zaten ligin favorilerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Ä°lk haftayÄ± 5Ronin ve GALAKTICOS karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± galibiyetlerle kapatan ekip liderlik koltuÄŸuna erkenden otursa da burada yalnÄ±z kalamadÄ±. GenÃ§ bir kadro kuran Dark Passage da ilk haftadaki maÃ§larÄ±nÄ± kayÄ±psÄ±z kapatmayÄ± baÅŸararak zirveye ortak oldu. Ä°stanbul Wildcatsâ€™i ve 5Roninâ€™i maÄŸlup eden Dark Passage ligin iddialÄ± ekiplerinden biri olacaÄŸÄ±nÄ±n sinyalini verdi.

GALAKTICOS, Papara SuperMassive, Royal Youth ve Team Aurora haftayÄ± birer galibiyet ile kapattÄ±. 5Ronin, BeÅŸiktaÅŸ ve Ä°stanbul Wildcats ligin ilk haftasÄ±nda galibiyet alamadÄ±. VFÅžLâ€™de 2. Hafta maÃ§larÄ± 8 ve 9 Åžubat tarihlerinde oynanacak. Hafta, cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 14.00â€™da oynanacak Royal Youth â€“ Team Aurora maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.

Ä°lk haftada iki bin genÃ§, Riot Games Espor Sahnesiâ€™ne akÄ±n etti!

Ä°lk hafta boyunca toplam iki bin espor tutkunu Riot Games Espor Sahnesi'ne akÄ±n ederek Vodafone FreeZone Åžampiyonluk Ligi maÃ§larÄ±nÄ± canlÄ± olarak izledi. Oyuncu ve sunucularla tanÄ±ÅŸmak, lig heyecanÄ±na canlÄ± olarak tanÄ±klÄ±k etmek isteyenler iÃ§in Riot Games Espor Sahnesi her lig gÃ¼nÃ¼nde ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlamaya devam edecek.

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Ä°lk haftada zirve yarÄ±ÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±

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