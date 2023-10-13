İlk 20'deki tek Türk takımı Fenerbahçe!

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 30 Eylül 2022 -11 Ekim 2023 tarihleri arasındaki kulüpler dünya sıralamasını yayınladı. İlk 10’a hiçbir Türk ekibinin giremediği listede Fenerbahçe bir önceki aya göre bir sıra gerileyerek 196.5 puan ile 17. sırada kendisine yer buldu. Zirvede 304 puanla İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City yer aldı. Bu takımı sırasıyla Real madrid ve Inter takip etti.

LİSTEDE 10 TÜRK

Son şampiyon Galatasaray ise 138.5 puanla kendisine 69. basamakta yer buldu. Bir önceki ay 94. sırada yer alan sarı kırmızılı ekip 25 sıralık bir sıçrayış gerçekleştirdi. Beşiktaş da 135. sıradan 118. basamağa yükseldi. RAMS Başakşehir 102. sıradan 149.’luğa geriledi. Trabzonspor 143’ten 161’e düştü. Sıralamada Adana Demirspor 183 (+4), Sivasspor 216 (-51), Karagümrük 367 (-23), Ankaragücü 383 (+11), Konyaspor da 400. (-15) basamakta kendisine yer buldu.

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UEFA'DAN FENERBAHÇE: MÜKEMMEL BİR EKİP

Tarihi bir sezon yaşayan Fenerbahçe, Avrupa futbolunun patronu UEFA’dan da övgü aldı. UEFA Konferans Ligi’ndeki üçüncü maçlar öncesinde yayımladığı yorum haberde, sarı-lacivertlilerin mükemmel bir takım olduğuna değinirken “Türkiye Ligi’nin lideri Fenerbahçe, kendi sahasında Nordsjaelland’dan fark yiyen Ludogorets’e karşı üçte üç yapmak için sahaya çıkacak. Kazanma zihniyeti Fenerbahçe’ye iyi hizmet ediyor” ifadelerini kullandı. Bu sezon Avrupa’da ve ligde oynadığı 16 maçı da kazanan Fenerbahçe hem Konferans Ligi’nde hem de Süper Lig’de liderliğini sürdürüyor. Kanarya ayrıca rakip ceza sahasında en çok topla buluşan ve kalesinde en az gol pozisyonu veren takım konumunda.