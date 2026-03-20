İlk 15 dakikalarda en çok gol Beşiktaş'tan!

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Beşiktaş. Düne kadar bu unvanı ezeli rakibi Galatasaray ile paylaşan siyah beyazlılar dün Kasımpaşa önünde üstünlüğü ele geçirdi.

Kartal’da Hyeon-gyu Oh 11. dakikada fileleri sarsarken Beşiktaş maçların ilk çeyrek saatlik diliminde attığı gol sayısını 10’a çıkardı. Beşiktaş böylece ligdeki 49 golünün yüzde 20’sini ilk 15 dakika içinde attı.

5- Kasımpaşa ile düne kadar oynadığı son 5 maçı kazanamayan Beşiktaş 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldığı seriye taraftarı karşısında son verdi

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Kasımpaşa’yı çalıştıran Emre Belözoğlu kariyerlerinde 3. kez karşılaştı. Yalçın ilk kez kazandı.

10- Maçın hakemi Batuhan Kolak 10 kere sarı kartına başvurdu. Kolak 2 takımın teknik direktörü dahil Kasımpaşa’ya 6, Beşiktaş’a ise 4 sarı kart verdi.

