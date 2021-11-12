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İlhan Palut'tan Konyaspor'a yeni sözleşme cevabı: 'Burada mutluyum ancak...'

#Konyaspor#İlhan Palut#Sözleşme
İlhan Paluttan Konyaspora yeni sözleşme cevabı: Burada mutluyum ancak...

Konyaspor’da gündem İlhan Palut... Yeşil beyazlı yönetim başarılı hocanın bitecek sözleşmesi için masaya oturdu. Ancak genç teknik adam, “Henüz bir şey başarmadık. Devre arasına kadar bekleyelim, siz de önünüzü görün” yanıtını verdi.

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Süper Lig'de bu sezon topladığı 23 puanla sezona muhteşem bir başlangıç yapan İlhan Palut, Konyaspor'u adeta ayağa kaldırdı.

Yeşil-Beyazlı takımın başında 1.63’lük puan ortalaması yakalayarak kulüp tarihine geçen başarılı hocanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim vakit kaybetmeden genç teknik adamla uzun vadeli yeni bir kontrat için harekete geçti. Ancak İlhan Palut mütevazı bir cevap verdi. Yönetimden gelen sözleşme uzatma teklifinden çok mutlu olduğunu dile getiren Palut, “Henüz bir şey başarmış değiliz. Önümüzde almamız gereken çok yol var. Burada çok mutluyum ve çok daha güzel şeyler hedefliyorum. Ancak siz de önünüzü görün. Devre arasında planlamamızı hep beraber verelim.” yanıtını verdiği öğrenildi.

Tek yenilgisi var

Aykut Kocaman’ın başarılı dönemlerinden sonra ilk kez üst sıralarda tutunmayı başaran Konyaspor’un bu sezon tek mağlubiyeti bulunuyor. Galatasaray deplasmanında yenilen İç Anadolu ekibi, o maçta dahi galibiyete yakın taraf olarak gösterilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#İlhan Palut#Sözleşme

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