İlhan Palut'tan hakemlere: "Bundan sonra takip edeceğiz"

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"KIRILMAMALIYIZ"

Mağlubiyetin takımda bir kırılma yaratmaması gerektiğini söyleyen Palut, "Kırılmamalıyız. 3 puan kaybettik ama takım için kırılma yaşamamalıyız. Tabii ki üzüleceğiz ama hemen cuma günkü Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edeceğiz." dedi.

"YÖNETİMDEN TATMİN OLMADIM"

Maçtaki hakem kararlarını eleştiren başarılı teknik direktör, "Çok enteresan faul kararları oldu maçta. Sonucu hakeme bağlamıyorum. Daha iyi olmamız lazımdı. Biz kendi eksiklerimizin farkındayız ama faul standartlarıyla alakalı hakem yönetiminden tatmin olmadım. Özellikle son dakikada rakip kulübenin önünde verilen faul inanılmaz basitti. Birçok ambiyans düdüğü gördüm maçta." ifadelerini kullandı.

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"BUNDAN SONRA TAKİP EDECEĞİZ"

Gördüğü kırmızı kartın sebebini açıklayan İlhan Palut, "Bu faulü neden verdiğini sordum hakeme. Bu kadar basit verilir mi diye bir serzenişte bulundum. Yeni kurallar herhalde maçtan sonra hakemle iletişim kurmayı kırmızı kart olarak cezalandırıyormuş. Biz de takip edeceğiz, bakalım bundan sonra sahaya giren bir teknik direktör ceza alacak mı?" şeklinde konuştu.