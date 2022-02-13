İlhan Palut'tan hakemlere: "Bundan sonra takip edeceğiz"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vakalardaki düşüş devam ediyor.. Bakan Koca 6-12 Şubat arasındaki detaya dikkat çektiVakalardaki düşüş devam ediyor.. Bakan Koca 6-12 Şubat arasındaki detaya dikkat çekti#Koronavirüs
Son Dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında Visca yine sahnede 3 yıl sonra ilk kez...Son Dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında Visca yine sahnede! 3 yıl sonra ilk kez... #Trabzonspor
84 yıl sonra aynı tarihi hata Macrona çok sert tepki84 yıl sonra aynı tarihi hata! Macron'a çok sert tepki#Ukrayna
Tansiyon yükseliyor Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddiTansiyon yükseliyor! Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddi#RUSYA
Bakan Koca: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracakBakan Koca: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak#Fahrettin Koca
Falyalı cinayetinde flaş gelişme KKTC polisi duyurdu: Silahlar bulunduFalyalı cinayetinde flaş gelişme! KKTC polisi duyurdu: Silahlar bulundu#Halil Falyalı
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
Trabzonspor, zorlu maçta Konyasporu 2 golle devirdiTrabzonspor, zorlu maçta Konyaspor'u 2 golle devirdi#Trabzonspor - Konyaspor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz#AK PARTİ
Mardin’de oynanan maçta ortalık savaş alanına döndü Futbolcular ve antrenör yaralandıMardin’de oynanan maçta ortalık savaş alanına döndü! Futbolcular ve antrenör yaralandı#Futbol
Yunan Bakan Yardımcısından Egede provokatif ziyaretlerYunan Bakan Yardımcısı'ndan Ege'de provokatif ziyaretler#Yunanistan
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
İtalyan mafyasında müzik Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor...İtalyan mafyasında müzik! Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor... #Mafya
Ticaret Bakanı Muştan KDV indirimi açıklaması 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacakTicaret Bakanı Muş'tan KDV indirimi açıklaması! 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacak#Mehmet Muş
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

İlhan Palut'tan hakemlere: "Bundan sonra takip edeceğiz"

#İlhan Palut#Konyaspor#Süper Lig
İlhan Paluttan hakemlere: Bundan sonra takip edeceğiz

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından konuştu ve hakemleri eleştirdi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"KIRILMAMALIYIZ"

Mağlubiyetin takımda bir kırılma yaratmaması gerektiğini söyleyen Palut, "Kırılmamalıyız. 3 puan kaybettik ama takım için kırılma yaşamamalıyız. Tabii ki üzüleceğiz ama hemen cuma günkü Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edeceğiz." dedi.

"YÖNETİMDEN TATMİN OLMADIM"

Maçtaki hakem kararlarını eleştiren başarılı teknik direktör, "Çok enteresan faul kararları oldu maçta. Sonucu hakeme bağlamıyorum. Daha iyi olmamız lazımdı. Biz kendi eksiklerimizin farkındayız ama faul standartlarıyla alakalı hakem yönetiminden tatmin olmadım. Özellikle son dakikada rakip kulübenin önünde verilen faul inanılmaz basitti. Birçok ambiyans düdüğü gördüm maçta." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"BUNDAN SONRA TAKİP EDECEĞİZ"

Gördüğü kırmızı kartın sebebini açıklayan İlhan Palut, "Bu faulü neden verdiğini sordum hakeme. Bu kadar basit verilir mi diye bir serzenişte bulundum. Yeni kurallar herhalde maçtan sonra hakemle iletişim kurmayı kırmızı kart olarak cezalandırıyormuş. Biz de takip edeceğiz, bakalım bundan sonra sahaya giren bir teknik direktör ceza alacak mı?" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlhan Palut#Konyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası