İlhan Palut'tan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şebnem katledildi, Türkiye yandı Katili kendini böyle savunduŞebnem katledildi, Türkiye yandı! Katili kendini böyle savundu#Şebnem Şirin
Ve korkunç iddia gerçek çıktı... En yetkili isim itiraf ettiVe korkunç iddia gerçek çıktı... En yetkili isim itiraf etti!#Çin
Karar açıklandı ve suçlu bulundu Meğer o sebep olmuş, mahkum edilecek...Karar açıklandı ve suçlu bulundu! Meğer o sebep olmuş, mahkum edilecek...#Emiliano Sala
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... İstanbul için yeni müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... İstanbul için yeni müjde#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sosyal medyada muz yeme görüntüleri infial yaratmıştı 11 Suriyeli gözaltındaSosyal medyada 'muz yeme' görüntüleri infial yaratmıştı! 11 Suriyeli gözaltında#İstanbul
Squid Game alarmı Tulumlar bir bir ortaya çıkınca, yasak geldi Squid Game alarmı! Tulumlar bir bir ortaya çıkınca, yasak geldi#Squid Game
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı: 15 Ekim 2021 itibarıyla...Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı: 15 Ekim 2021 itibarıyla...#Şahap Kavcıoğlu
BMde dinozor şoku Liderlere seslendiBM'de dinozor şoku! Liderlere seslendi#BM Genel Kurulu
Dizilerden etkilenip bunu da yaptılar İlginç talepDizilerden etkilenip bunu da yaptılar! İlginç talep#Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda şoke oldu: 20 dakika bekledi...Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da şoke oldu: 20 dakika bekledi...#Taksi
Hande Erçelden 3 milyonluk pozlarHande Erçel'den 3 milyonluk pozlar#Hande Erçel
Prenses Charlene ile Prens Albert boşanıyor mu Son kararı açıkladıPrenses Charlene ile Prens Albert boşanıyor mu? Son kararı açıkladı#Prens Albert
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mıDeğişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'#Sağlık
Çok konuşulan anlaşma Ilıcalının ödeyeceği rakam...Çok konuşulan anlaşma! Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam...#Acun Ilıcalı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

İlhan Palut'tan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama

#Konyaspor#İlhan Palut#Fenerbahçe
İlhan Paluttan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haberin Devamı

Teknik direktör İlhan Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, ligde her maçın zorlu geçtiğini söyledi.

Hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayacaklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe önemli ve değerli bir rakip. Tabii ki onlara saygı duyuyoruz. Her maçta rakipten bağımsız bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Bu maçta da çok iyi mücadele etmek istiyoruz. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Her iç saha maçında olduğu gibi güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Önceliğimiz iyi futbol ve mücadele, bunun sonunda da iyi bir skor elde edersek hem bizim adımıza hem taraftarımız adına umutlu oluruz. Fenerbahçe'nin hiçbir maça motivasyonu eksik bir şekilde çıktığını görmedim. Gerçekten sahada ciddiyetini koruyabilen bir takım. Ben o anlamda zaten problemi olan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki 1-2 maçlık yıpranmalarından buradan alacakları güzel bir sonuçla çıkmak isteyeceklerdir. Bu gayet normal, bunu bekliyoruz. Biz de iyi mücadele ve oyunla karşılık vermeye çalışacağız."

Palut, futbolda her an her şeyin olabileceğini, ancak kendilerinin sahada doğru bildiklerini, disiplinli bir şekilde mücadelelerine yansıtmak istediklerini belirterek, "Skor ne olursa olsun amacımız 90 dakika kendi oyunumuzu sergilemek." dedi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin karşısına özgüveni yüksek bir şekilde çıkmak istediklerini vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"Şu anda özel olarak maçın başında hemen Fenerbahçe’ye gol atalım diye planımız yok. Fenerbahçe’yi bekleyelim, alanlardan yararlanalım gibi bir strateji içerisinde de değiliz. Biz maçın başıyla beraber özgüvenli bir şekilde kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Tabii ki bunu kendi adımıza skor avantajına çevirebilirsek bizim için hem moral motivasyon hem rakibin alabileceği riskler konusunda maçın devam eden dakikaları adına olumlu bir durum olur."

İlhan Paluttan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama


- Ahmed Hassan: "Kesinlikle galip ayrılmak istiyoruz."

Yeşil-beyazlı oyuncu Ahmed Hassan ise zorlu bir maç olacağını bildiklerini o yüzden de çok çalıştıklarını söyledi.

Kısa süreliğine bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Ahmed Hassan, "Fenerbahçe maçından kesinlikle galip ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımızın benden gol beklentisi var. Bunun farkındayım ve çok gol atmak istiyorum. Ancak bazen gol atamasak da takımımızın galibiyetinde pay sahibi olmak benim için önemli." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#İlhan Palut#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi