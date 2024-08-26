İlhan Palut'tan F.Bahçe maçı yorumu: İzahı yapılamaz bir görüntüydü

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Süper Lig’in 3’üncü haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 5-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 53’üncü dakikaya kadar başa baş giden bir oyundu. Sonraki 12 dakikada 4 gol yedik ve ondan sonrası başka bir hikaye. Futbol çok disiplin bir oyundu. Sonuna kadar sahada mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. 2-0’dan sonra çok kırılgan davrandık. 53’üncü dakikaya kadar takımımın gösterdiği mücadeleden memnunum ondan sonrası bizim için izahı yapılamaz bir görüntüydü. Bu bizi bildiğimiz yoldan geri çevirmeyecek. Biz iyi bir takımız ve doğru yoldayız. Bugün çok kötü bir akşam yaşadık. Ekibimle beraber toparlanacağız. Oyuncularıma geçmiş olsun diyor, taraftarımızdan özür diliyorum. Onlara kötü bir akşam yaşattık. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum" dedi.