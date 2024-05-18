İlhan Palut: 'Sanki Avrupa iddiasını sürdüren takım bizdik'

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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik direktörü İlhan Palut, “Kasımpaşa takımı iki maçını da aldığı zaman hesapsız bir şekilde ilk 5’e girip Avrupa kupası iddiasını sürdürebilecek durumda. Biz ise çok iyi götürdüğümüz camiamızı heyecanlandırdığımız bir sezonda son periyotta ilk 5 şansımızı maalesef yitirmiştik. Zorlandığımız bir periyot yaşadık. Takımımız bu durumu, ciddiyetle, mücadeleyle, girdiği pozisyonlarla ve oyunu kazanma arzusu noktasında hiçbir şekilde bize lanse ettirmedi. Gayet ciddi oynadık. Maçı çok istedik. Sanki Avrupa iddiasını sürdüren takım Rizespor'muş gibi bir görüntü sahada vardı. Maalesef golü bulamadık. Özellikle son dakikada bir karambol yaşadık. Bütünde galibiyete yakın taraf bizdik. Bu güzel sezonu iç sahada galibiyetle noktalamak isterdik ama bugün bir puan alabildik” ifadelerini kullandı.

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise “Bir hedef doğrultusunda gelmiştik. Tabii diğer maçlar da bizi ilgilendiriyordu ama tamamen buraya galibiyet amaçlı geldiğimizi söyleyebilirim. Tek hedefimiz galip gelmek ve diğer maçlara bakmadan ligin son maçında Kasımpaşa tarihinde olmayan Avrupa kupalarına gitme hayalini gerçekleştirmek istiyorduk. Ancak zorlu bir rakip. İyi bir takıma karşı oynadık. Onlar da hedefliydi. Her zaman üst taraf olarak belirlemişlerdi. Bu deplasmanın kolay olmasını da beklemiyorduk. İkinci yarı özellikle çok fazla pozisyon oldu. Hem Rizespor'un hem Kasımpaşa'nın da iki tarafa da git gel oldu diyebilirim. Ancak tabii ki baktığında da dışarıdan 0-0 çok iyi bir gözükmese de aslında güzel bir maç geçti. Adil olan da bence beraberlikti. Maça baktığımızda iki takım da kazanabilirdi. Burada adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor kupada finalde Beşiktaş'ı yenerse bir de hafta sonu Beşiktaş'ı yendiğimiz takdirde Kasımpaşa tarihinde defa Avrupa kupalarına gitmiş olacak” şeklinde konuştu.