×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İlhan Palut resmen açıkladı: Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a dönüyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Amir Hadziahmetovic#Beşiktaş
İlhan Palut resmen açıkladı: Amir Hadziahmetovic, Beşiktaşa dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 16:18

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladıkları Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döneceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kasımpaşa takımı çok atıp en gol çok yiyen 5. takımıydı. Biz de gol yeme konusunda istediğimiz sağlamlıkta değildik, 7. sıradaydık. Gollü bir maç vadediyordu. Amacımız rakibin bu zaafını kullanıp goller bulabilmek ama savunmada onların efektif oyuncularına izin vermemekti. İlk yarıda genel manada hiç pozisyon vermedik. İlk yarı iyi organize olamadık. İkinci yarıya çok iyi başladık. 2-2’yi arayan takımdık. Kasımpaşa ilk geldiği anda 3’ü buldu. Duran toptan da olsa 3-2’yi bulduk. Beraberliği yakalayabilirdik. Yine kötü goller yediğimiz bir maçın sonucunda istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. İyi gitmiyoruz, toparlamamız gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bunları çok söylediğimin de farkındayım. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. Üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

"HADZIAHMETOVIC BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR, ABDÜLKADİR ÖMÜR ARAMIZA KATILACAK"

Abdülkadir Ömür’ün transferi ve kiralık olarak kadroda bulunan Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a dönme ihtimali üzerine de konuşan, "Bir aksilik olmazsa Abdülkadir Ömür aramıza katılacak. Bir sürpriz olmazsa da Amir Hadziahmetovic yarın Beşiktaş’a dönecek" dedi.

ÇAYKUR RİZESPOR DA AÇIKLADI: TEŞEKKÜRLER AMIR HADZIAHMETOVIC
Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a dönen Amir için teşekkür mesajı yayınladı.

TEŞEKKÜRLER AMIR HADZIAHMETOVIC

Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir.

Hadziahmetovic’e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

Gözden KaçmasınSivasspor - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: Bu yeni bir şey | Nedense hep 19.00da oynuyorSivasspor - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: Bu yeni bir şey | Nedense hep 19.00'da oynuyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Amir Hadziahmetovic#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!