×
Günlük Egazete © Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İlhan Palut: 'Ligde biz de dahil kimseye rahat yok!'

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#İlhan Palut#Rizespor
İlhan Palut: Ligde biz de dahil kimseye rahat yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 19:39

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm." dedi.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, Antalyaspor karşısında kritik bir maça çıktıklarını söyledi.

Ligde her puanın artık altın değerinde olduğuna dikkati çeken Palut, Antalyaspor'un Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle özellikle iç sahada iyi performanslar çıkardığını kaydetti.

Gözden KaçmasınJuventusun Filip Kostic için istediği bonservis bedeli belli olduJuventus'un Filip Kostic için istediği bonservis bedeli belli oldu!Haberi görüntüle

"FUTBOLCULAR DOĞRU VE HATALI İŞLER YAPABİLİR"

İlk yarıya iyi başladıklarını ancak son dakikalarda Antalyaspor'un daha etkili bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Palut, "İkinci yarıya da rakip daha çok topa sahip olarak başladı. Biz bu arada güzel bir gol bulduk. Golden sonra Antalyaspor oyunu forse etmek istedi. Biz de bu arada çok net pozisyonlardan faydalanamadık. Rakibe pozisyon vermeden bir penaltıdan, bir de karambolden golü yedik. Daha dikkatli olmalıydık. Bazen futbolcular doğru işler de hatalı işler de yapabilir. Bunun sorumlusu da bizleriz." diye konuştu.

Haberin Devamı

"BİZ DE DAHİL KİMSEYE RAHAT YOK"

Ellerine geçen böyle avantajlı skorlarda maçtan puan ya da puanlarla ayrılmaları gerektiğini anlatan Palut, "En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm. Ligde alt ve orta blok diye bir şey kalmadı. Biz de dahil kimseye rahat yok. Her puan altın değerinde." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#İlhan Palut#Rizespor

BAKMADAN GEÇME!