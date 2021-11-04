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Ä°lhan Palut kimdir, nereli, kaç yaÅŸÄ±nda? BaÅŸarÄ±lÄ± grafiÄŸi ile dikkat çekiyor

#Ä°lhan Palut#Ä°lhan Palut Kimdir
Ä°lhan Palut kimdir, nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda BaÅŸarÄ±lÄ± grafiÄŸi ile dikkat Ã§ekiyor

Ä°lhan Palut, gösterdiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± grafik ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Futbolculuk kariyerine Hatayspor'da baÅŸlayan Ä°lhan Palut, Adana Demirspor ve Çorumspor'un ardÄ±ndan kariyerine KÄ±rÄ±khanspor'da yardÄ±mcÄ± antrenör olarak baÅŸlayan Ä°lhan Palut, Hatayspor'da aldÄ±ÄŸÄ± görev boyunca takÄ±mÄ± üst liglere taÅŸÄ±mayÄ± baÅŸardÄ±. Peki, Ä°lhan Palut kimdir, nereli, kaç yaÅŸÄ±nda? Ä°ÅŸte, o isim hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler

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Ä°lhan Palut, 12 KasÄ±m 1976 tarihinde Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esinde dÃ¼nyaya geldi.ÂSÃ¼per Lig ekiplerinden Konyaspor'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. Hatayspor ile 2019-2020 sezonunda 1. Lig ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r.

2016-2017 sezonunun baÅŸÄ±nda sportif direktÃ¶r olarakÂ Hatayspor'a gelen Palut, devre arasÄ±nda da teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine baÅŸladÄ±. Ä°lhan Palut yÃ¶netimindeÂ 2. Lig'de 2017-2018 sezonunu ÅŸampiyon olarak tamamlayan Hatayspor,Â 1. Lig'e yÃ¼kseldi. 2018-2019 sezonunda 1. Lig'deki ilk 5 haftasÄ±nda 4 puan toplamasÄ±na karÅŸÄ±n sonradan yÃ¼kseliÅŸe geÃ§erekÂ SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselme potasÄ±na giren Hatayspor, sezonu 3. sÄ±rada tamamlayarak play-off maÃ§larÄ± oynamaya hak kazandÄ±. Play-off yarÄ± finalindeÂ Adana Demirspor'u eleyen Hatayspor, berabere tamamlanan final maÃ§Ä±ndaÂ GaziÅŸehir Gaziantep'e penaltÄ±larda kaybederek SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselme fÄ±rsatÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±. AynÄ± sezonÂ TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda da Ã§eyrek finale yÃ¼kselen Hatayspor, Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±ndaki 2-0'lÄ±k yenilginin ardÄ±ndan 4-2'lik galibiyete raÄŸmen kupadan elendi. 2019-2020 sezonunda lige ilk 6 haftada 3 galibiyetle baÅŸlayan ve TÃ¼rkiye KupasÄ± 3. TurundaÂ Siirt Ä°l Ã–zel Ä°darespor'a elenen Hatayspor'daki performansÄ± beÄŸenilmedi ve 1 Ekim 2019'da Hatayspor ile yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±.

Tamer Tuna'nÄ±n art arda gelen maÄŸlubiyetlerin sonra verdiÄŸi istifasÄ± sonucu,Â GÃ¶ztepeÂ yÃ¶netimi teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut ile 3 yÄ±llÄ±k bir anlaÅŸmaya vardÄ±. Ä°lhan Palut gÃ¶revine son verildi.

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Ä°lhan Palut, 2021/2022 sezonunda Konyaspor'un teknik direktÃ¶rlÃ¼k koltuÄŸuna oturdu.Â 

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