×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İlhan Palut: Kaybeden takım biz olmamalıydık

Güncelleme Tarihi:

#Rizespor#İlhan Palut#Başakşehir
İlhan Palut: Kaybeden takım biz olmamalıydık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 16:24

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada kaybeden takım biz olmamalıydık" dedi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maç öncesi beklenen kadar keyifli bir maç olmadı. Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz bir oyunu kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Her şeyi iyi yapmıyoruz belki ama bugün sahada kaybeden takım biz olmamalıydık. Futbol bir skor oyunu. Rakibi tebrik ediyorum. Biz de Çaykur Rizespor olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rizespor#İlhan Palut#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!