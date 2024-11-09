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İlhan Palut: 'Hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı'

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#Rizespor#Trabzonspor#İlhan Palut
İlhan Palut: Hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 23:12

Trabzonspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Sahada daha çok pozisyon bulan, mücadele eden, maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da pozitif periyotlardan çıkıp bu karşılaşmaya gelmediğini belirtti.

"Bugünkü maçı bir silkelenme olarak görüyorduk." diyen Palut, "Oyuncularımda taktik, diziliş, formasyon gibi saha içi parametrelerden ziyade bir süredir göremediğim arzu, istek ve tabiri caizse maç kazanmak için savaşma gibi özellikleri görmek istiyorum. Onu tekrar yakalamak istiyorum. Çünkü geçen seneden bugüne negatif farkı oluşturan en önemli neden buydu." ifadelerini kullandı.

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Palut, Trabzonspor'un çok iyi oyunculara sahip olduğunu aktararak, "Bir gol buldular. Aslında böyle bir gol yemememiz lazım. Ama buna rağmen takımım oynamaya devam etti. İkinci yarı başında tekrar yüksek tempoyla başlayan bir takım vardı. Maça baktığınız zaman sahada daha çok pozisyon bulan, mücadele eden, maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Trabzonspor'a da başarılar dileyen Palut, "Son dört haftada aldığımız üç galibiyet fena bir tablo gibi görünmese de hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz. Ama dediğim gibi o kadar kötü bir periyotla lige girdik ki hala düzlüğe çıkamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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#Rizespor#Trabzonspor#İlhan Palut

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