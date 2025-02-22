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İlhan Palut: 'En büyük problemimiz istikrarsızlık!'

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#İlhan Palut#Rizespor#Süper Lig
İlhan Palut: En büyük problemimiz istikrarsızlık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 22:04

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor'a karşı kazanmalarına rağmen ligde hala rahat bir pozisyonda olmadıklarını söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Fikstür olarak kolay bir fikstürde değiliz. Son 5 haftada zor takımlarla oynadık. Maçların içine girdiğinizde hiçbir maçta rakibe üstünlüğü vermedik. Sonuçlarda ise oyun olarak başa baş gitsek de iyi sonuç alamıyorduk. Son olarak Samsunspor ile karşılaştık. Ayağa kalkmak için zor bir maçtı. Samsunspor ligin flaş takımı. Bu sonuç sürpriz olarak değerlendirilebilir. Maça şanssız başladık. 2-0 ilk yarıyı mağlup bitirdik. Oyun ilk yarıda bu skoru hak etmiyordu. Dengeli bir oyun oldu. Zor maç, deplasman, formda bir takıma karşı oynadık. İkinci yarı bir şeyler yapmamız gerekiyordu. İkinci yarıda 3 değişikle başladık ve sistemi değiştirdik. Zaten ilk yarı da bir oyuncu değiştirmiştik ama yine de risk aldık. Sahadaki enerjiyi değiştirmek ve rakibin oyun ezberini sekteye uğratmak istedik. 2-1'i yakaladıktan sonra Soner'in bir pozisyonu vardı. 3-1 geriye de düşebilirdik ama sonrasında maçı 3-2 kazandık. Ligin dibine yaklaşmaya başlamıştık. Hala daha rahat değiliz. 3 puan çok önemli. Böyle bir takıma karşı 2-0'dan gelip 3-2 kazanmak iyiydi. Bizin en büyük problemimiz istikrarsızlık. Oyuncularımı kutluyorum. Samsunspor altın bir yıl yaşıyor. Geri kalan maçlarda onlara da başarılar diliyorum" dedi.

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#İlhan Palut#Rizespor#Süper Lig

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