İlhan Palut: 'Çok kötü futbol akşamını çok kötü skorla tamamladık!'

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup oldu.

Maçına ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor'un maça konsantre bir şekilde çıktığını ve fiziksel olarak birçok pozisyonda üstünlük sağladığını belirterek, "Trabzonspor bu maça konsantre bir şekilde çıktı. Bunun yanında fiziksel manada bir çok pozisyonda bize üstünlük sağladılar. Trabzonspor takımı, teknik heyeti bizden çok daha iyi bir şekilde hazırlamışlar. Ben takımımı yeteri kadar hazırlayamadım. Oyuncularımız bu maça yeteri kadar konsantre olamamışlar. Bu sahada görüne bir durumdu" dedi.

Palut, Trabzonspor baskısını aşamadıklarını belirterek, "Trabzonspor'un aşabileceğimiz baskısı altında kaybettiğimiz toplar. Trabzonspor'un konsantrasyonunu iyice yukarı çekti. Buna özgüveni de eklediler. Biz de sahada açıkçası biraz panikledik. Hem iyi hazırlanmayıp hem de sahada işler kötü gittiği zaman bunun altından sahadan kalkmak maalesef kolay olmuyor. Çok kötü bir futbol gününü çok kötü bir skor ile tamamlamış olduk. Trabzonspor galibiyeti hak etti onları tebrik ediyorum" diye konuştu.