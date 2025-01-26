İlhan Palut: Bunu da gördük, bir bu kalmıştı!

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, zorlandıkları bir maçı kazanarak önemli bir üç puan aldıklarını söyledi.

Palut, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyun anlamında takımda "düzeninin" oturduğunu ifade etti.

Maça sonuç odaklı çıktıklarını dile getiren Palut, "Adana Demirspor zor şartlarda mücadele ediyor. Onları da mücadelelerinden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Maçın içine geldiğimiz zaman ofansif ve defansif olarak ikiye ayırabileceğimiz bir oyun oldu. Ofansif olarak etkili bir görüntü oldu. Ofansif anlamında takımımın girişim sayısından memnunum. Defansif açıdan baktığımız zaman takım savunmamızdaki netliğimiz olması gerekenin altındaydı. İkili mücadele kazanmamız olması gerekenin daha altındaydı. Zorlandığımız bir maçı kazandık. Önemli bir üç puan aldığımız için bugün mutluyuz. Eksiklerimizi görmezlikten gelmiyorum." diye konuştu.

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Palut, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyon hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu da gördük. Görmediğimiz bir bu kalmıştı. Gol verildiğinde ben ofsayt değil de öncesinde bir faul gibi pozisyon mu var diye düşündüm, hayır. Ofsaytı tekrar çek etmişler. Dördüncü hakem bana yaptığı bilgilendirmede 'topun ayaktan çıktığı anın doğru tespit edilmediğini, topun ayaktan çıkma anı çek edildikten sonra pozisyonun ofsayt olarak değerlendirildiğini' söyledi. Prestij açısından hiç iyi değil. Taraftarlar tepki veriyor. Ofsayt mı, değil mi? Hala bilmiyorum. İzlemedim. İnşallah doğrudur. Futbolumuzun prestiji açısından kötü 2-3 dakikaydı."