×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İlhan Palut: 'Bu galibiyet stresi azaltacak'

Güncelleme Tarihi:

#Rizespor#Antalyaspor#İlhan Palut
İlhan Palut: Bu galibiyet stresi azaltacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 23:44

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik direktörleri de açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Bu galibiyet stresi azaltacak ve bir öz güven getirecek." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok kötü bir periyottan çıkarak bu karşılaşmaya hazırlandıklarını belirtti.

Palut, önceliklerinin kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Beş kere kaybettik. Bunlardan Galatasaray maçını bir kenara bıraktığımız zaman diğer 4 mağlubiyette bu maçtan çok daha iyi oynadık. Futbol böyle bir oyun. Bugün istediklerimizi yapamadık ama golleri bulduk. Maçın son dakikalarında bir gol yedik. Kalan 8-9 dakika bizim için kolay değildi. Stresliydi. Hepimizin üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Bu baskı bizi tuttu. Maça iyi başlayamadık. Aslında bocalama periyodu yaşarken goller geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınRizespor 2-1 Antalyaspor (Süper Lig maçı)Rizespor 2-1 Antalyaspor (Süper Lig maçı)Haberi görüntüle

Daha iyi oyunlar oynadıkları dönemlere dönmek istediklerini dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet stresi azaltacak ve bir öz güven getirecek. Daha önce oynadığımız iyi oyunları oynayarak skorlar alacağız. Halen daha çok içerdeyiz. Beş maç kaybettik ve bunlardan bir tanesini telafi edebildik. Daha alttayız. Devam etmemiz lazım. Orta ve uzun vadede daha iyi oynamamız lazım. Güzel sonuçları buna eklememiz lazım. Oyuncularım baskı altında oynadılar, onları tebrik ediyorum."

Palut, gol yollarında hiç mutlu ve memnun olmadıklarını belirterek, "Bu sene işler istediğimiz gibi iyi gitmiyor. Bunu açık söylemem lazım. Bunu ben kabul ediyorum. Bu da bizim için bir ayağa kalkma sınavı. Her ne olursa olsun bunun ilk adımını attık. Taraftarlarımızın güvendiği, inandığı noktada ve performansta değiliz. Her gün bunu yukarlara çıkartmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

- Antalyaspor cephesi

Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, zor bir deplasmanda zor bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

İlk yarıda topa çok fazla sahip olduklarını anlatan Aurelio, "Elimizden geleni yaptık. Rakibe çok fazla fırsat vermedik. Rakip ilk pozisyonunda golü buldu ve bu golden sonra aslında oyuna daha fazla girmeye başladı. İkinci yarıda belki biz geri dönebilirdik. Topa daha fazla sahip olduk. Çok daha oynadık. Golü çok geç dakikalarda bulduğumuzdan dolayı geri dönme gerçekleşmedi ve beraberlik de kaçtı. Maalesef bu akşam kaybettik." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rizespor#Antalyaspor#İlhan Palut

BAKMADAN GEÇME!