Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

İlhan Palut: 'Beşiktaş'ın maç planı işledi'

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#İlhan Palut#Süper Lig
İlhan Palut: Beşiktaşın maç planı işledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 20:23

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçının ardından, “Oyunun geneline baktığımız zaman beraberliği bile sorugalayabileceğimiz bir karşılaşmada maalesef mağlup olduk. Bunlar bizim adımıza çok pahalı dersler. Ama bir şekilde bunlardan gerekli dersleri çıkarıp, kırılma yaşamadan yolumuza devam etmemiz lazım” dedi.

Haberin Devamı

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında iç sahada Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu aktaran İlhan Palut, “Oyun içine baktığımız zaman Beşiktaş adına talihsiz bir golle öne geçtik. Belki maçta gole en uzak olduğumuz anda skoru bulduk. Ama ondan sonra birçok pozisyon, rakip ceza sahası içinde son paslar, rakibi eksik yakalamalar bir şekilde biz bunu sonuca dönüştüremezken Beşiktaş’ın maç planı işledi. 1. bölgeden 3. bölgeye uzun toplar ve ceza sahasında oluşabilecek karambollerle sonuca gitmeye çalışan bir Beşiktaş takımı vardı. Bundan da sonuç aldılar. Oyunun geneline baktığımız zaman beraberliği bile sorugalayabileceğimiz bir karşılaşmada maalesef mağlup olduk” dedi.

“Takımı yeniden cesaretlendireceğiz”

Haberin Devamı

Bugün 3 puan kaybettiklerini ama bundan daha tehlikelisinin takımsal manada kırılmalar yaşamaları olabileceğini ifade eden Palut, “Uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, üretmeye çalışıyoruz ama olmuyor dürtüsü takımda bir kırılganlığa neden olabilir. İlk önce onun üzerine gideceğiz. Takımı yeniden cesaretlendireceğiz. Tabii ki biz de üzülüyoruz. Sadece takım değil. Bir şekilde artık oynadığımız oyunu, gösterdiğimiz mücadeleyi puanlara yansıtmaya çalışacağız. Bazen dersler pahalı oluyor. Ayağımızdaki 2 toptan 2 tane gol yedik. Bunlar bizim adımıza çok pahalı dersler. Ama bir şekilde bunlardan gerekli dersleri çıkarıp, kırılma yaşamadan yolumuza devam etmemiz lazım. Çünkü fikstür yoğun bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Süper Ligde kaleciler için talihsiz hafta Önce Mert Günok, sonra Volkan Babacan...Süper Lig'de kaleciler için talihsiz hafta! Önce Mert Günok, sonra Volkan Babacan...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#İlhan Palut#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu?

#Aşk
‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

#İstihbarat