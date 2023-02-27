İlhan Palut aranıyor! Akıllarda o sözler: 'Hiçbir uyarımızı dikkate almadı, bu normal mi?'

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Yaklaşık 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'de dün oynanan 23. hafta erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Konyaspor'da kötü gidişat devam ediyor.

İlhan Palut ile yolların ayrılmasının hemen ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, çıktığı 4. maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

Sırp teknik direktör yönetimindeki Konyaspor bu 4 maçta gol dahi atamadı. Yeşil-beyazlı takım 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.

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"BAZI DAVRANIŞLARI KONUSUNDA İLHAN PALUT'U UZUN SÜREDİR UYARIYORDUK"

Konyaspor'un CEO'su Mustafa Göksu, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdıklarını açıklarken karara gerekçesini "Bazı davranışları konusunda İlhan Palut'u uzun süredir uyarıyorduk. Ancak hiçbir uyarımızı dikkate almadı ve bir değişim olmadı. Burası Konyaspor, herkes bu kulübün ağırlığına saygı duymalı. İlhan Palut'a ısrar ve tavsiye ettiğimiz konu ise gençlerimizdi. Ekonomik şartlar hepimizin malumu, kulüpler genç oyuncu keşfetmek ve oynatmak zoruna. Maalesef İlhan Palut, genç oyunculara şans vermedi ya da vermek istemedi" sözleriyle açıklamıştı.

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"SON 10 MAÇTA, 1 GALİBİYET... NORMAL Mİ?"

Sportif başarı konusunda da geriye gittiklerini kaydeden Göksu, "Sezon başında Vaduz gibi bir takıma elenmemiz bizde büyük şok etkisi yarattı. Maddi ve manevi zararları oldu. Son 10 maçta da 1 galibiyet var. Bu normal mi? Ortada bir başarısızlık olduğu aşikâr" ifadelerini kullandı.

"STANOJEVIC UZUN SÜRE TAKİBİMİZDEYDİ"

Göksu, Aleksandar Stanojevic için ise, "Başarılı, gelecek vadeden bir teknik adam. Özellikle gençlere şans veriyor. Uzun zamandır da takibimizdeydi. Sırbistan U19'dan milli takıma kazandırdığı önemli oyuncular vardı. Bunları gözlemledik. Bu kariyeri Konyaspor için doğru hoca imajını uyandırdı" ifadelerini kullanmıştı.

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YAZARLARIMIZ AYRILIK SONRASI NE DEMİŞTİ?

UĞUR MELEKE: EN ANLAMSIZ HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdiği köşe yazısında Konyaspor'daki başarısız gidişattan ve hoca değişikliğinden bahsetti.

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Süper Lig’de son yıllarda birçok anlamsız teknik direktör değişikliğine şahit olduk; ama tüm anlamsızların belki de en anlamsızına Konyaspor yönetimi imza attı! İlhan Palut, 2020-21’de sezon ortası küme düşme hattındaki takımı devralıp 18 maçta sadece 4 yenilgiyle gemiyi limana başarıyla yanaştırmıştı. 2021- 22’de vitesi artırdı, yeşil-beyazlılarla uzun süre zirve yarışı içinde kalıp ligi üçüncü sırada tamamladı. Konyaspor’un o sezon içinde Ahmet Çalık’ı kaybettiğini, devre arasında da Serdar Gürler’in Başakşehir’e transfer olduğunu da not etmek gerek.

2022-23’e Avrupa macerasıyla başladılar, Vaduz maçı öncesi Konya Stadı mahvedildi. Ligde de iki aylık bir sallantı yaşadılar ancak Palut görevden alındığında 19 maçta sadece 3 yenilgileri vardı ve yedinci basamaktaydılar. Üstelik İlhan Palut, Konya’daki üç sezonunda bu saygıdeğer işleri son derece kısıtlı bir kadroyla yaptı. Konyaspor’u Avrupa kupalarına taşıyan grubun önemli parçaları Ahmet, Serdar, Abdülkerim, Skubic, Amir ve Bytiqi artık yok.

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Daha da önemlisi takımın başında artık devrimci Palut da yok. Konyaspor’un artık Süper Lig’in zor deplasmanlarından biri olup olmayacağını bilmek güç. Ancak çok irtifa kaybettikleri kesin.

GÜNTEKİN ONAY: ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Hürriyet yazarı Güntekin Onay da maç yazısında Konyaspor'un durumuyla ilgili şunları yazdı:

Konyaspor İlhan Palut ile yolları ayırdıktan sonra ligde 4 maçını da kaybetti. Gol atamadı, puan alamadı. Üstüne üstlük kupadan da elendi. Harika ve başarılı bir takımı neden, nasıl alaşağı ederler anlamak mümkün değil.