İlhan Palut 3 puandan mutlu! "Galibiyet stresi olmaması adına..."

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İlhan Palut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, sezon başından beri çoğu müsabakada gösterdikleri güçlü oyunu bugün de sahaya yansıttıklarını söyledi.

Güçlü oyunlarını çoğu zaman skora yansıtamadıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Beraberlik serimiz vardı ve son olarak Galatasaray'a mağlup olduk. Bugün, 'Oyunumuza devam edelim ama bunu skora yansıtmak için de daha dikkatli olalım' konsantrasyonuyla maça çıktık. Nitekim ilk yarıda iki gol bulduk. Daha fazlasını da bulabilirdik. İkinci yarı top biraz daha Kayserispor'da kaldı. Ancak onların net pozisyonlara girmelerine izin vermedik. İyi kontratak fırsatları yakaladık. Skoru 2-0'da bir şekilde tuttuk. Galibiyet stresi olmaması adına bu maç çok önemliydi."

İyi oynayarak galip geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Palut, "Bu galibiyet, puan motivasyonumuzu artırma adına önemliydi. Oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı, taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise acilen 3 puana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "İlk 45 dakika içerisinde 2 tane gol yedik. İlk golü de çok basit bir şekilde yedik. 45'inci dakikada da ikinci golü yedik. Aslında oyunu 1-0 devam ettirsek, birkaç hücum varyasyonumuz var. Onurun bindirmesi, Thiam'ın pozisyonu belki 1-1'i yakalayabilirdik. İkinci yarı oyun daha farklı bir yere gitti. Campanaro'nun 45 dakika oynaması bizim için son derece sevindirici. Genel olarak baktığınızda geçen hafta da 45inci dakikada gol yedik, bu hafta da 44üncü dakikalarda ikinci golü yedik. Hem grup hem de takım defansında bariz bireysel hatalar yapabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içi kupa maçı ve hafta sonu oynayacağımız lig maçında Carole ile Uğur'un aramıza katılmasını bekliyoruz. Bir türlü aynı oyuncularla üst üste maç oynayamadık. Böyle olunca da defans bölgesinde bariz hatalar yapabiliyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bizim açımızdan son derece önemli bir maçtı. İki deplasmana çıktık; biri Alanya diğer Konya. İkisi de önemli rakiplerdi, buralardan 3 puan, 2 puan veya 1 puan çıkarmamız gerekiyordu, çıkaramadık. Alttaki takımlar puantaj olarak bize yaklaştı. Onun için acil 3 puana ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağız maçı kazanıp, eski havamızı yakalamalıyız" dedi.