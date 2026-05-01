İlgi arttı, fiyat yükseldi! İşte Galatasaray'ın Osimhen için belirlediği yeni bonservis bedeli

Haberin Devamı

Galatasaray'da geçirdiği ikinci sezonda ikinci şampiyonluğunu yaşamaya çok yaklaşan Victor Osimhen, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takmış durumda.

Nijeryalı golcüyle İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona'nın yanı sıra ​​​​Arsenal, Liverpool ve Juventus gibi kulüpler yakından ilgileniyor.

150 MİLYON EURO VEREN OSIMHEN'İ ALIR!

AS gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'e artan ilginin ve Nijeryalı golcünün geçtiğimiz günlerde yaptığı kulübe bağlılığını vurgulayan açıklamaları sonrasında mali beklentisini yükselterek Osimhen için daha önce belirlediği bonservis bedelinde artışa gitti.

Sarı-kırmızılılar, sezon başında 75 milyon euro ödediği Victor Osimhen'e talip olan kulüplerden artık 150 milyon euro talep ediyor.

Haberin Devamı

NE DEMİŞTİ?

Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim için gerçek bir yuva. Burada bir aile buldum ve ailem de burada çok rahat hissediyor. Bu kulüp aileyi, sevgiyi, birliği ve saygıyı temsil ediyor. Beni Galatasaray'la bir araya getirdiği için Tanrı'ya şükrediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Osimhen, 20 gol atıp 7 de asist üretti.

Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılılardaki ilk sezonunda ise 41 maçta 37 gol - 8 asistlik performans sergilemişti.